جاتي وسكربينيار على رادار ميلان



معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد نادي ميلان للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية، مع تركيز واضح على تدعيم الخط الخلفي، في ظل رغبة المدرب ماسيميليانو أليجري في إضافة عنصر الخبرة والعمق إلى المنظومة الدفاعية، بعد سلسلة من المتغيرات الفنية والإصابات، التي أثّرت على توازن الفريق خلال النصف الأول من الموسم.

بينما أحد الأسماء المطروحة بقوة على طاولة النقاش داخل مكاتب «الروسونيري» هو المدافع الإيطالي فيديريكو جاتي، الذي يعرفه أليجري جيداً منذ فترة عملهما معاً في يوفنتوس.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً كان قد رفض عرضاً من نابولي خلال الصيف الماضي، إلا أن وضعه الحالي في تورينو بات أكثر تعقيداً، في ظل تعرضه لإصابة من جهة، ومعاناة يوفنتوس من نقص حاد في خيارات قلب الدفاع من جهة أخرى.

ويعيش يوفنتوس حالة طوارئ شبه دائمة على مستوى الخط الخلفي، خاصة بعد غياب المدافع دانييلي روجاني لعدة أسابيع، ما جعل إدارة «السيدة العجوز» متحفّظة للغاية تجاه فكرة التفريط في أي عنصر دفاعي خلال يناير.

وتجعل هذه الظروف انتقال جاتي في منتصف الموسم، وخصوصاً إلى منافس مباشر في سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خياراً بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستبعداً تماماً في الوقت الحالي.

وبسبب تعقيدات ملف جاتي، بدأ ميلان في دراسة بدائل أكثر خبرة على الصعيد القاري. ووفقاً لما نقلته شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» عبر موقع «جول»، فإن اسم السلوفاكي ميلان سكربينيار مطروح ضمن قائمة الاهتمامات، بعد مسيرة طويلة قضاها في الدوري الإيطالي بقميصي سامبدوريا وإنتر، قبل رحيله عن «الكالتشيو» في عام 2023.

غير أن هذا الخيار لا يخلو من التعقيد، إذ يعد سكربينيار قائد فريق فنربخشة التركي، ما يجعل فك الارتباط معه خلال منتصف الموسم أمراً يحتاج إلى مفاوضات شاقة وحلول مالية وفنية مرضية لجميع الأطراف.