الجولة 17 من «الكالشيو».. الكبار في مواجهات «ملغومة»

الجولة 17 من «الكالشيو».. الكبار في مواجهات «ملغومة»
26 ديسمبر 2025 17:15


معتز الشامي (أبوظبي) 
تنطلق منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي نهاية الأسبوع الجاري، بداية من مساء غد السبت، وحتى الاثنين المقبل، في جولة استثنائية لا تعرف التوقف رغم أجواء أعياد الميلاد، حيث تتقاطع معارك الهبوط مع سباق القمة في أكثر من مواجهة مثيرة.
تُفتتح الجولة بمواجهة بارما وفيورنتينا، وهي مباراة تحمل أهمية قصوى في صراع البقاء، في ظل تواجد فيورنتينا في المركز الأخير، بينما لا يبتعد بارما سوى بنقطتين فقط عن مناطق الهبوط، ما يمنح اللقاء طابعاً مصيرياً مبكراً.
قمة الجولة الوحيدة تُقام مساء الأحد في بيرجامو، حين يحل المتصدر إنتر ميلان ضيفاً على أتالانتا بقيادة المدرب رافاييل بالادينو، والمواجهة تمثل اختباراً حقيقياً لطموحات إنتر في الحفاظ على الصدارة أمام فريق عنيد على ملعبه، رغم كونها القمة الفنية الوحيدة في هذه الجولة.
ويخوض يوفنتوس مساء غد السبت، مباراة محفوفة بالمخاطر خارج أرضه أمام بيزا صاحب المركز التاسع عشر، في لقاء لا يخلو من فخ حقيقي، خاصة مع اقتراب مدرب أصحاب الأرض ألبرتو جيلاردينو من الإقالة، ما قد يمنح لاعبيه دافعاً إضافياً.
ويشهد اليوم الثاني للجولة مساء بعد غدا الأحد أيضاً مواجهة ميلان مع فيرونا في سان سيرو، في حين يخرج نابولي لملاقاة كريمونيزي في مباراة لافتة تجمع بين خبرة جيمي فاردي وقوة خط وسط نابولي بقيادة سكوت ماكتوميناي. 
كريمونيزي يعيش بداية موسم قوية، ما يمنحه حرية اللعب بأسلوب دفاعي مرتد أمام نابولي العائد من التتويج بالسوبر الإيطالي في السعودية.
وفي بقية المباريات، يسعى ليتشي لحصد النقاط أمام كومو، بينما يحل كالياري ضيفاً على تورينو. كما يواصل أودينيزي ولاتسيو مطاردتهما للمراكز الأوروبية، ويحتضن ملعب دال آرا ديربيًا محليًا بين بولونيا وساسولو.
وتُختتم الجولة بمشهد عاطفي خاص، بعودة دانييلي دي روسي إلى الأولمبيكو لمواجهة فريقه السابق روما، في مباراة تحمل طابعاً وجدانياً وتختصر روح جولة لا تعترف بالراحة، لا في القمة ولا في القاع.

