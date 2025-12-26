ليفربول وولفرهامبتون.. «بعض العزاء» في «ليلة جوتا»



لندن (د ب أ)

يرافق أبناء ديوجو جوتا اللاعب السابق لفريقي ليفربول وولفرهامبتون الإنجليزيين لكرة القدم، تمائم الفريقين إلى أرض الملعب، خلال مواجهة الفريقين المقرر إقامتها غداً السبت، وسينضم دينيس ودوارتي، اثنين من ثلاثة أبناء لجوتا، تمائم المباراة إلى أرض الملعب قبل انطلاق صافرة بداية المباراة.

وتوفي جوتا 28 عاماً، في حادث سيارة في إسبانيا في يوليو الماضي، بجانب شقيقه أندريه سيلفا 25 عاماً، وكان جوتا انضم لفريق ليفربول في 2020 بعد أن قضى ثلاثة مواسم مع وولفرهامبتون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على موقعها الإلكتروني أن هذه ستكون أول مباراة يلتقي فيها الفريقان منذ وفاة جوتا. وقال المدير الفني لليفربول أرني سلوت، في تصريحاته قبل آخر مباراة للفريق في 2025 على ملعبه، إنه يأمل أن يمنح الحب والتقدير اللذان يحظى بهما جوتا عائلته «بعض العزاء».

وسجل جوتا 65 هدفاً في 182 مباراة مع ليفربول، وساعد الفريق في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في 2022 والدور الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.