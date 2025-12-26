سوزا: عقلية الفوز تحسم نهائي «السوبر»

معتصم عبدالله (دبي)



أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أن «عقلية الفوز» تمثل الأساس في التعامل مع المباريات النهائية، مشدداً على أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات، وذلك قبل نهائي كأس سوبر إعمار لموسم 2025-2026 أمام الشارقة يوم السبت.

وأعرب سوزا عن فخره واعتزازه بالتواجد في دبي، مثمناً اختيار «سنترال بارك دبي كريك هاربر» لاستضافة فعاليات المؤتمر الصحفي، لما يعكسه من صورة حضارية للإمارة، وأوضح أن المكان يوفر بيئة مثالية للحياة العائلية، ويجسد جودة المشاريع الحديثة التي تمنح الإحساس بالراحة والاستقرار.

وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أن فريقه يخوض المباراة بأسلوبه المعتاد، مع الالتزام بثقافة الانتصار التي ترسخت منذ اليوم الأول لعمله مع النادي، لافتاً إلى أن قرار قدومه إلى «الفرسان» ارتبط منذ البداية بالسعي الدائم لحصد الألقاب، وهو ما تحقق في الموسم الماضي عبر التتويج بعدة بطولات.

وأوضح سوزا أن المتطلبات البدنية في الموسم الحالي أصبحت أعلى، إلى جانب غياب بعض العناصر المؤثرة، وفي مقدمتها سردار أزمون، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهاز الفني يعمل على التعامل مع هذه التحديات بما يخدم الفريق ويحافظ على نسق الأداء.

وحول مواجهة الشارقة، أكد سوزا أن معرفته بالمنافس كبيرة، مشيراً إلى أن النتائج السابقة تمنح فريقه ثقة إضافية، دون التقليل من قوة الخصم، موضحاً أن عدم الخسارة في الوقت الأصلي خلال نحو سبع مباريات سابقة يمنح أفضلية نسبية، لكنها لا تحسم المواجهة.

وشدد مدرب شباب الأهلي على أن التركيز الذهني هو العامل الأهم في النهائيات، مبيناً أن التفوق لا يُقاس بالأسماء، بل بمدى استثمار التفاصيل الدقيقة داخل الملعب، مؤكداً أن الفريق يسعى دائماً لصناعة الفرص، خاصة عبر الأطراف، مع العمل على تعزيز الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.