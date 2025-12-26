أنجولا وزيمبابوي.. «تعادل مخيب»!



الرباط (أ ف ب)



حسم التعادل الإيجابي المواجهة بين أنجولا وزيمبابوي 1-1 على ملعب مراكش الكبير، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تحتضنها المغرب.

وافتتح جيلسون دالا التسجيل لأنجولا (24)، وأدرك نوليدج موسونا التعادل لزيمبابوي (45+6).

وحصدت أنجولا النقطة الأولى في هذه النسخة لتحل ثالثة في المجموعة بفارق الأهداف أمام زيمبابوي الرابعة، ولا يعد التعادل مفيداً لأي من المنتخبين ضمن مجموعة صعبة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إلى ثمن النهائي.

واتسم اللقاء بالتكافؤ بين المنتخبين اللذين صنعا فرصاً كثيرة على مدار الشوطين، إلا أن أياً منهما لم يستطع الوصول إلى الشباك مرة ثانية ولا سيما في الشوط الثاني.

وبعد سيطرة نسبية تمكن جيلسون من افتتاح التسجيل عندما حول العرضية المثالية التي أرسلها تو كارنييرو بلمسة واحدة مباشرة إلى الشباك (24).

واستحوذ منتخب زيمبابوي على زمام الأمور وسعى إلى إدراك التعادل الذي تحقق عبر موسونا من تسديدة رائعة، إثر تمريرة متقنة من بيل أنتونيو (45+6).

وتألق حارسا أنجولا هوجو ماركيز وزيمبابوي واشنطن أروبي في الذود عن شباكهما في الشوط الثاني.