السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الفتح يضرب الأهلي بالدوري السعودي

الفتح يضرب الأهلي بالدوري السعودي
26 ديسمبر 2025 20:14

 
الرياض (د ب أ)

فاز الفتح على ضيفه الأهلي 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ورفع الفتح رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 19 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف التعاون الثالث والهلال الوصيف، وبفارق ثماني نقاط خلف النصر المتصدر.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 22 عن طريق فالنتين أتانجانا، ثم أدرك الفتح التعادل في الدقيقة 43 عن طريق ماتياس فارجاس.
وفي الدقيقة 47 سجل فارجاس الهدف الثاني له ولفريقه، وشهدت المباراة إكمال الفتح للقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سفيان بن دبكة في الدقيقة 55 .

 

السعودية
الدوري السعودي
الفتح
الأهلي
التعاون
الهلال
النصر
