الفتح يضرب الأهلي بالدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



فاز الفتح على ضيفه الأهلي 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الفتح رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 19 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف التعاون الثالث والهلال الوصيف، وبفارق ثماني نقاط خلف النصر المتصدر.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 22 عن طريق فالنتين أتانجانا، ثم أدرك الفتح التعادل في الدقيقة 43 عن طريق ماتياس فارجاس.

وفي الدقيقة 47 سجل فارجاس الهدف الثاني له ولفريقه، وشهدت المباراة إكمال الفتح للقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سفيان بن دبكة في الدقيقة 55 .