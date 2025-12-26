الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الفجيرة ينتزع صدارة «الأولى» وتعثر الحصن يُعيد الحسابات

الفجيرة ينتزع صدارة «الأولى» وتعثر الحصن يُعيد الحسابات
26 ديسمبر 2025 20:15

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

اقتنص الفجيرة صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الحمرية بهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفجيرة، ضمن الجولة الحادية عشرة، مستفيداً من تعثر دبا الحصن بالخسارة أمام ضيفه العروبة 0-2، ليتراجع الأخير إلى مركز «الوصافة».
ويدين الفجيرة بفوزه الثمين إلى هدافه المتألق ساندر جمال، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 62، معززاً صدارته لقائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً، ورافعاً رصيد فريقه إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 19 نقطة لدبا الحصن الذي خسر أمام العروبة بهدفي محمد الحمادي في الدقيقتين 35 و71.
وفي بقية مباريات الجولة، حافظ يونايتد على المركز الثالث بوصوله إلى 18 نقطة بعد تعادله السلبي مع مصفوت، فيما صعد الذيد إلى المركز الرابع بالرصيد ذاته من النقاط، عقب فوزه الكبير على الجزيرة الحمراء 4-0، سجل منها لوكاس برودم «هاتريك» في الدقائق 14 و32 و92، وأضاف فارس الجابري الهدف الرابع، كما تعادل الإمارات والعربي من دون أهداف، ومجد مع سيتي 1-1، وحقق الاتفاق فوزاً مفاجئاً على مضيفه حتا بهدف.

 

