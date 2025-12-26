السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

وفاة مدرب مونبلييه

وفاة مدرب مونبلييه
26 ديسمبر 2025 20:35

 
باريس (أ ف ب)

توفي جان-لوي جاسيه الذي أشرف على تدريب مونبلييه الفرنسي لكرة القدم ثلاث مرات، آخرها من أكتوبر 2024 حتى أبريل 2025، عن 72 عاماً وفق ما أعلن النادي.
أمضى جاسيه معظم مسيرته لاعباً في صفوف مونبلييه الذي دافع عن ألوانه بين 1975 و1985، قبل أن يستلم تدريبه في مروره الأول بين يوليو 1998 ونوفمبر 1999.
وقال النادي في بيان «تلقى مونبلييه ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة جان-لوي جاسيه، نجل برنار جاسيه، أحد الأعضاء المؤسسين للنادي إلى جانب الرئيس لوي نيكولان، شغل مناصب عديدة لاعباً ومدرباً ومديراً فنياً للفريق الأول في ثلاث فترات منفصلة».
وتابع «ابناً للنادي، ترك جان-لوي بصمة لا تُمحى في قلوب كل من عرفه بفضل احترافيته ولطفه وشغف المشاركة»، مضيفاً «فقد نادي مونبلييه أحد أبرز رموزه، نشعر بحزن عميق ونحن نتذكر ابتسامته وصوته المميز وذكاءه الحاد».
وأردف «يتقدم الرئيس لوران نيكولان والنادي بأكمله بأحر التعازي إلى عائلة جان-لوي جاسيه، وخاصة إلى ابنه روبن، المساعد الحالي لزومانا كامارا مدرب الفريق الأول، وابنته كورالي، ووالدته إليان، وجميع أفراد عائلة جاسيه».
وتنقل جاسيه خلال مسيرته التدريبية بين فرق عدة، أبرزها سانت إتيان (2017-2019) وبوردو (2020-2021) ومرسيليا (فبراير حتى مايو 2024)، إلى جانب إشرافه في مرحلتين أخريين على مونبلييه (يناير حتى مايو 2017 وأكتوبر 2024 حتى أبريل 2025) وتدريبه المنتخب الإيفواري من 2022 حتى 2024.
وشغل جاسيه أيضاً منصب مساعد لوران بلان خلال إشراف الأخير على تدريب المنتخب الفرنسي بين 2010 و2012 وباريس سان جيرمان بين 2013 و2016.
وبدأ التعاون بين الزميلين السابقين في مونبلييه حين كان بلان مدرباً لبوردو في فترة قاد خلالها الأخير إلى الفوز بالثلاثية المحلية، أي الدوري والكأس وكأس الرابطة، عام 2009.

