«هماليل» تحلق بناموس الحقايق الأبكار

كسبت «هماليل» ناموس الشوط الرئيس الأول، في ثالث أيام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «الذيد 2025-2026»، وأهدت «هماليل» مالكها مسفر محمد زومان الهاجري الكأس والمركز الأول في منافسات الحقايق التي أقيمت مساء أمس، على مدار 15 شوطاً، على أرضية ميدان الذيد، بمشاركة واسعة لملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.

في الشوط الرئيس الثاني والخاص بالجعدان، انتصر «بدران» لمبارك حمد علي الجديلي على منافسيه، محققاً البندقية والمركز الأول بتوقيت قدره 5:53:75 دقيقة. وجاءت بقية النتائج كالتالي: الشوط الثالث «سيوف» لحمد مسلم متعب العامري، بتوقيت قدره 6:01:02 دقيقة، الشوط الرابع «وقاد» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، بتوقيت قدره 6:00:26 دقيقة، الشوط الخامس «صبا» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي، بتوقيت قدره 6:04:58 دقيقة، الشوط السادس «الدنجلاوية» لراشد سالم عبدالله الطوقي، بتوقيت بلغ 6:02:04 دقيقة، الشوط السابع «عناد» لراشد سعيد علي الزرعي، بزمن قدره 6:03:72 دقيقة، الشوط الثامن «شقرا» لسعيد سالم حمد الجديلي، بتوقيت بلغ 6:06:49 دقيقة، الشوط التاسع «الذيبة» لسعيد شطيط فارس الشامسي، بتوقيت قدره 6:09:81 دقيقة، الشوط العاشر «النادر» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي، بتوقيت قدره 6:05:54 دقيقة، الشوط 11 «فال» لعلي سليم حميد الوهيبي، بتوقيت 6:03:58 دقيقة، الشوط 12 «باهية» لأحمد سلطان بالرشيد الكتبي، بزمن 6:09:41 دقيقة، الشوط 13 «الرياض» لعلي أحمد حليس الكتبي، بزمن 6:07:91 دقيقة، الشوط 14 «ريتال» لزاهر فايل خريبيش العويسي، بتوقيت 6:10:55 دقيقة، الشوط 15 «مبلش» لعبدالله حمد بالقرين العامري، بزمن 6:06:90 دقيقة.

أفضل توقيت

أقيمت منافسات السباق التراثي في الفترة الصباحية، على مدار 12 شوطاً، لمسافة 2 كم بمشاركة واسعة من الشباب والشابات من المواطنين والمقيمين، وفاز علي عبيد بن علي هلال الخاطري، مع المطية «لفان» بناموس الشوط الأول مسجلاً 2:59:90 دقيقة، بينما كسب عمير عبدالله بن محمد علي الراشدي، مع المطية «مفجر» ناموس الشوط الثاني، بتوقيت 3:08:30 دقيقة.

وحلّق البريطاني راشيل ستراتون، مع المطية «شاهين» بالمركز الأول في الشوط الثالث، مسجلاً 3:18:60 دقيقة، فيما نالت ريم إدريس البلوشي، مع المطية «المحترم» ناموس الشوط الرابع بزمن 3:00:05 دقيقة، وتوّج منصور إبراهيم هلال إبراهيم، مع المطية «عجيب» في الشوط الخامس، بزمن 3:04:72 دقيقة.

ونال الباكستاني أحسن ياسين، مع المطية «شاهين» ناموس الشوط السادس، بتوقيت 3:47:44 دقيقة، وطار الصغير سعيد الصغير بن خضارة المحرمي، مع المطية «مشرب» بالمركز الأول في الشوط السابع بزمن 3:02:51 دقيقة.

وأحرز سالم علي بن سالم الشيباني الكتبي، مع المطية «الذيب»، المركز الأول في الشوط الثامن، بزمن 3:00:43 دقيقة، وكسب سعيد مطر عبدالله بالرفيعة الفلاسي، مع المطية «الواضح» اللقب في الشوط التاسع، بزمن 3:01:91 دقيقة.

واستطاع علي سهيل بن علي الفلاسي، مع المطية «الساعي» الفوز في الشوط العاشر، بزمن 3:04:50 دقيقة، وحاز حزام بن عبدالله الديلة، مع المطية «مكرم» على ناموس الشوط الحادي عشر، بزمن قدره 2:59:76 دقيقة (أفضل توقيت)، وفي ختام الأشواط فازت نورهان حسن صائم الدهر، مع المطية «داغر» بزمن قدره 3:11:89 دقيقة.