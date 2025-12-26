شباب الأهلي والشارقة.. «لقاء الأبطال» على أول ألقاب الموسم

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تتجه أنظار جماهير الكرة الإماراتية، في الساعة السابعة و45 دقيقة مساء اليوم إلى استاد آل مكتوم بدبي، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي، بطل «ثنائية» الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، والشارقة وصيف البطولتين، في صراع مباشر على لقب «كأس سوبر إعمار» بنسخته الـ18 تاريخياً، وأول ألقاب مسابقات المحترفين للموسم الحالي. ويدخل «الفرسان» المواجهة بشعار تعزيز رقمه القياسي في سجل البطولة، ساعياً للتتويج باللقب الثامن في تاريخه والثالث على التوالي، وفي المقابل، يطمح «الملك» إلى إضافة لقبه الثالث في «الاحتراف»، علماً بأنه يملك لقباً آخر في «السوبر» قبل الاحتراف. وتشهد مباراة الليلة «حواراً برتغالياً» لافتاً بين باولو سوزا المدير الفني لشباب الأهلي، وجوزيه مورايس مدرب الشارقة، في مواجهة تُعد الثانية بين الفريقين هذا الموسم، بعد فوز شباب الأهلي 2-0، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين». ويمثل الحفاظ على لقب السوبر أولوية قصوى لشباب الأهلي ومدربه سوزا، في ظل تصاعد حدة الانتقادات، عقب الخروج من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتلقي خسارتين أمام الدحيل والسد في «دوري أبطال آسيا»..

في المقابل، يتطلع مورايس إلى إنقاذ موسمه المحلي، بعدما بات لقب السوبر الفرصة الأخيرة للخروج ببطولة، عقب وداع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب تراجع نتائج الفريق في الدوري، واحتلاله المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط من ثماني مباريات. تحمل مواجهة اليوم الرقم 4 بين شباب الأهلي والشارقة في تاريخ «كأس سوبر المحترفين»، ومع هذا النهائي تصبح هذه المباراة الأكثر تكراراً في سجل البطولة، وكان الشارقة حسم نسخة 2019 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، فيما فاز شباب الأهلي بهدف في 2021، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً 6-2 في نسخة 2023.



الأكثر مشاركة

يتصدر شباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر مشاركة في كأس السوبر خلال عصر الاحتراف، بواقع 10 مشاركات، تُوج خلالها باللقب 7 مرات، وحل وصيفاً في 3 مناسبات،. ويأتي العين ثانياً بـ7 مشاركات، حقق خلالها اللقب 3 مرات، ونال «الوصافة» 4 مرات، يليه الجزيرة بـ5 مشاركات، توج بلقب واحد، وحل وصيفاً في 4 مناسبات..

وفي المرتبة الرابعة، الوحدة والشارقة بـ4 مشاركات لكل منهما، فيما سجلت أندية الإمارات، والنصر، والوصل مشاركة واحدة لكل منها، مع تتويج «الإمارات» باللقب في مشاركته الوحيدة.

يحمل استاد آل مكتوم الرقم القياسي في عدد مرات استضافة كأس السوبر الإماراتي، حيث تمثل مواجهة شباب الأهلي والشارقة النسخة الثامنة التي تقام على هذا الملعب في تاريخ البطولة خلال عصر الاحتراف، كما أقيمت المواجهات الثلاث السابقة بين الفريقين في كأس السوبر على الاستاد ذاته.

وشهدت النسخ السبع الماضية التي احتضنها استاد آل مكتوم تسجيل 19 هدفاً، بنسبة بلغت 47% من إجمالي 47 هدفاً في تاريخ البطولة، ويتصدر شباب الأهلي قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً على هذا الملعب برصيد 10 أهداف، يليه الشارقة ونادي الإمارات بـ3 أهداف لكل منهما، ثم الوصل بهدفين، والوحدة بهدف واحد.