مصر أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



أصبح المنتخب المصري أول المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب على منتخب جنوب أفريقيا 1- صفر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب المصري بهدف نظيف سجله محمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وتلقى المنتخب المصري ضربة موجعة، بعدما حصل محمد هاني على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ولكنه استطاع الحفاظ على تقدمه طوال مجريات الشوط الثاني، لينتزع ثلاث نقاط إضافية.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي 2 -1 في المقابل، توقف رصيد المنتخب الجنوب أفريقي عند ثلاث نقاط جمعها من فوزه على المنتخب الأنجولي 2-1 في الجولة الأولى.