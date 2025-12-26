السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مصر أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا

مصر أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا
26 ديسمبر 2025 21:15

 
الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
مبابي بقميص حكيمي في كأس أفريقيا!


أصبح المنتخب المصري أول المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب على منتخب جنوب أفريقيا 1- صفر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.
وتقدم المنتخب المصري بهدف نظيف سجله محمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.
وتلقى المنتخب المصري ضربة موجعة، بعدما حصل محمد هاني على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ولكنه استطاع الحفاظ على تقدمه طوال مجريات الشوط الثاني، لينتزع ثلاث نقاط إضافية.
ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي 2 -1 في المقابل، توقف رصيد المنتخب الجنوب أفريقي عند ثلاث نقاط جمعها من فوزه على المنتخب الأنجولي 2-1 في الجولة الأولى.

 

المغرب
كأس أمم أفريقيا
مصر
جنوب أفريقيا
محمد صلاح
آخر الأخبار
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
اليوم 13:31
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©