السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الرياضة

جيسوس: فوجئت بخروج المنتخب السعودي من نصف نهائي كأس العرب

26 ديسمبر 2025 21:19

 
الرياض (د ب أ)

قال البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، إنه تفاجأ من خروج منتخب السعودية من نصف نهائي كأس العرب في قطر.
وكان المنتخب السعودي خسر أمام الأردن بهدف، في نصف نهائي المسابقة التي استضافتها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، ثم ألغيت مباراته مع الإمارات في المركز الثالث بسبب هطول الأمطار بغزارة.
وأضاف في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الخلود السبت ببطولة الدوري السعودي أنه كان يتوقع وصول المنتخب السعودي للنهائي على الأقل، وأن عدم حدوث ذلك جعله محبطاً.
وفي حديثه عن المباراة قال جيسوس إنه سيتم إراحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تلك المباراة، من أجل إيجاد مساحة له للراحة بشكل أكثر، والعودة للمشاركة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الفترة الحالية ستكون مليئة بالمباريات، مؤكداً أن شهر يناير سيكون من أصعب مراحل الموسم بسبب ازدحام جدول المباريات، مما يجعل الفريق بحاجة لجهود جميع اللاعبين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن الهلال والتعاون في المركزين الثاني والثالث.

السعودية
كأس العرب
قطر
الأردن
النصر السعودي
جيسوس
كريستيانو
كريستيانو رونالدو
