جوارديولا: مانشستر سيتي جاهز للمنافسة على التتويج مع عودة المصابين



مانشستر (رويترز)



قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يتطلع إلى عودة بعض اللاعبين الأساسيين من الإصابات، إذ يطمح للمنافسة على عدة ألقاب كبرى من بينها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ​جوارديولا في مقابلة لموقع سيتي نُشرت اليوم الجمعة، ‌إنه كان يود أن يكون الفريق في ​صدارة ترتيب الدوري، لكنه سعيد ⁠بأن ‌السيتي على مقربة من المتصدر أرسنال.

ويتأخر السيتي، الذي يحل ضيفاً على نوتنجهام فورست في الدوري السبت، بفارق نقطتين عن أرسنال.

وفي دوري الأبطال، ⁠يتأخر السيتي صاحب المركز الرابع بفارق خمس نقاط ⁠عن أرسنال، لكنه لا يزال في طريقه للتأهل المباشر إلى دور 16 من المسابقة ضمن ​أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.

وقال جوارديولا: «كنت أود أن نكون متقدمين بفارق عشر نقاط أمام الجميع، ولكن هذا هو الحال، أرسنال يقدم أداءً جيداً حقاً ​لكننا ما زلنا في المنافس، ‍ولا نزال في نهاية ديسمبر».

وأضاف: «في دوري أبطال أوروبا، ما زلنا في المنافسة، والوضع هكذا أيضاً في الدوري الإنجليزي، ونحن ‍في قبل النهائي (بكأس الرابطة)، وسنبدأ كأس الاتحاد ⁠الإنجليزي قريباً، بعض اللاعبين ​المهمين عائدون، لذلك دعونا نرى ما سيحدث خطوة بخطوة ومباراة بمباراة».

وقال ​جوارديولا إن لاعب الوسط رودري، الذي لم ‍يلعب منذ أوائل نوفمبر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، قد يكون متاحاً لمباراة فورست.

وأضاف: «رودري أفضل بكثير، سيكون متاحاً أم لا؟، سنقرر اليوم، جيريمي دوكو وجون ستونز لا يزالان غير متاحين ولكنهما سيعودان قريباً».