السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب أوغندا يعترف بتأثير الخسارة من تونس على لاعبيه

26 ديسمبر 2025 21:32

 
الرباط (د ب أ)

أكد البلجيكي بول بوت المدير الفني لأوغندا، أن لاعبي المنتخب تأثروا بالهزيمة أمام تونس في بداية مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، لكنه شدد على الرغبة في النهوض والتعويض.
وخسر منتخب أوغندا 1 - 3 أمام تونس لحساب المجموعة الثانية من البطولة المقامة في المغرب.
وقال بوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة أوغندا ضد تنزانيا التي تقام السبت: «يجب علينا أن ننهض، ويتعين علينا أن نؤمن بقدراتنا ونقدم أداءً جيداً، وأن نجعل الجماهير الأوغندية سعيدة».
وفي الوقت الذي أكد فيه بوت أن العديد من اللاعبين يخوضون أمم أفريقيا للمرة الأولى، فقد اعترف المدرب بتأثير الهزيمة من تونس على اللاعبين.
وفي هذا الشأن أكد المدرب البلجيكي في تصريحاته التي نقلها حساب الاتحاد الأوغندي لكرة القدم على «إكس» أن الجهاز الفني يعمل على تقليل الضغط على اللاعبين لتقديم أداء جيد، قبل مباراة وصفها بـ «ديربي شرق أفريقيا» ضد تنزانيا.

المغرب
كأس أفريقيا
أوغندا
تونس
