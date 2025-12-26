السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
هافيرتز مرشح للعودة إلى أرسنال أمام برايتون

هافيرتز مرشح للعودة إلى أرسنال أمام برايتون
26 ديسمبر 2025 22:26

 
لندن (أ ف ب)

بعد غياب عن الملاعب منذ المباراة الأولى للموسم، قد يعود المهاجم الألماني كاي هافيرتز إلى تشكيلة فريقه أرسنال المتصدر عندما يلتقي برايتون السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفق ما أفاد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا.
وغاب ابن الـ26 عاماً عن «المدفعجية» منذ المباراة الأولى ضد مانشستر يونايتد (1-0) في 17 أغسطس بسبب اضطراه لإجراء جراحة في ركبته اليمنى، لكنه عاد إلى التمارين الأسبوع الماضي.
وكشف أرتيتا أن لاعب باير ليفركوزن السابق كان قريباً من الانضمام إلى تشكيلة مباراة كأس الرابطة التي فاز بها أرسنال على جاره كريستال بالاس بركلات الترجيح الثلاثاء، مضيفاً «كان قريباً (من ضمه إلى التشكيلة) و(عودته) مسألة أيام الآن».
وتابع «دعونا نرى كيف سيكون تجاوبه مع الخطوة التالية، لكنه لاعب افتقدناه كثيراً ولاعب يضيف بُعداً جديداً للفريق، سأكون سعيداً جداً بعودته قريباً».
ويتصدر أرسنال، الحالم بلقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي الفذ أرسين فينغر، الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيتقدم على الفريق اللندني بنقطة في حال فوزه على نوتنجهام فوريست، لأن مباراته تسبق المواجهة بين «المدفعجية» وبرايتون.
ويحوم الشك حول مشاركة المهاجم الآخر البرازيلي جابريال مارتينيلي في مباراة السبت بسبب إصابة في الركبة تعرض لها ضد كريستال بالاس.

