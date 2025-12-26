وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يتوج الفائزين في «غياثي للصقور»



الظفرة (وام)



توج ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الفائزين في مسابقة غياثي للصقور.

ونظم المسابقة نادي أبوظبي للصقارين من 21 إلى 26 ديسمبر الجاري، بدعم ورعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشهدت منافسات ضمن فئتي «العامة المفتوح» و«العامة الملاك»، وأقيمت الأشواط لفئات الفرخ والجرناس بمختلف أنواع الصقور، لجير شاهين، وجير تبع، وجير بيور، وقرموشة جير.

كما شهدت البطولة إقامة شوطين لصقاري منطقة الظفرة لفئة الفرخ بجميع أنواعه، بجانب شوط لفئة الناشئين، وآخر للناشئين العامة، إضافة إلى شوط الإنتاج المحلي المخصص لصقور الجير بيور، والقرموشة بيور«فرخ».

وأسفرت منافسات كأس غياثي «فئة العامة مفتوح»، عن فوز عبد الله خلفان بطي سالم القبيسي، بالمركز الأول، وجاء ثانياً فريق دبي، وثالثاً عبد الله خلفان بطي سالم القبيسي، بينما شهدت منافسات كأس غياثي «فئة العامة ملاك»، فوز خليفة سلطان سالم الحافري بالمركز الأول، وجاء سعيد أحمد بن الشيخ مجرن ثانياً، وحمد أحمد بن مجرن ثالثاً.

وتصدر فرج علي المهري علي المزروعي كأس غياثي لمنطقة الظفرة، وجاء ثانياً محمد سعيد عبد الله المنصوري، وهادي سعيد سالم المنصوري ثالثاً.

وأشاد ناصر محمد المنصوري بالمستوى المتميز للمشاركين، مثمناً دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للرياضة والشباب، بما يعزز الموروث الوطني ويرسخ الهوية الوطنية، ويشجع الجيل الجديد على ممارسة الرياضات التقليدية مثل الصقارة.

وأضاف أن هذا الدعم يسهم أيضاً في تعزيز السياحة الثقافية، وإبراز التراث الإماراتي محلياً وعالمياً، وضمان استدامته للأجيال القادمة، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة والقائمين على إنجاح الحدث التراثي.

وأكد سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن تميز البطولة امتداداً للنجاحات المتواصلة لمسابقات الصقور في الدولة، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، بما يشكل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على إحياء رياضة الآباء والأجداد، والتعاون مع الرعاة والداعمين، لاستقطاب أكبر عدد من المهتمين برياضة الصقارة.