مدرب نيجيريا يحذر من خطورة تونس



الرباط (د ب أ)



حذر إريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، من خطورة المنتخب التونسي، قبل لقاء الفريقين المرتقب، مطالباً لاعبيه بضرورة الفوز على أي منافس، إذا أراد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره النيجيري السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تجرى حالياً في المغرب.

ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه الكبير 3-1 على أوغندا في مستهل مبارياته بالنسخة الحالية للمسابقة القارية، حيث يتفوق بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيجيريا، المتساوي معه في ذات الرصيد، عقب فوزه 2-1 على تنزانيا في الجولة نفسها.

وقال شيل في المؤتمر الصحفي، الذي عقده للحديث عن اللقاء «سنخوض مباراة مهمة وكبيرة أمام منتخب تونس الذي يضم عناصر مميزة وتتمتع بجودة عالية».

أضاف المدرب المالي «يملك منتخب تونس خبرة كبيرة في كأس أمم أفريقيا، وهو ما يجعلنا مطالبين بضرورة التركيز طوال المباراة، وأن نقدم أفضل ما لدينا».

واختتم شيل تصريحاته قائلاً «مواجهة المنتخبات الكبرى لها أهمية خاصة، إذا كنا نريد أن نتوج باللقب يتعين علينا أن نخوض مواجهات كبيرة وقوية».

ويسعى منتخب نيجيريا لحصد النقاط الثلاث من أجل حجز مقعد في دور الـ16 بالبطولة التي سبق أن توج بها أعوام 1980 و1994 و2013، أملاً في الحصول على اللقب لمصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بمرحلة المجموعات سوف يصعد للأدوار الإقصائية في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.