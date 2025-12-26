السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جوارديولا فخور بلاعبي مانشستر سيتي بعد «امتحان الوزن»!

جوارديولا فخور بلاعبي مانشستر سيتي بعد «امتحان الوزن»!
26 ديسمبر 2025 22:55

 
لندن (أ ف ب)

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رضاه عن ردّة فعل لاعبيه، بعد أن حذرهم من اكتساب الوزن خلال عطلة الأعياد.
وكان السيتي قد حقق فوزاً مريحاً على وستهام المتعثر بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي قبل فترة الأعياد، ليُبقي الفارق نقطتين مع أرسنال المتصدر.
لكن جوارديولا، الفائز بستة ألقاب للدوري الإنكليزي خلال مسيرته في ملعب الاتحاد والمعروف بكونه مدرباً صارماً ومتطلباً، كشف قبل أيام أنه عمد إلى تسجيل أوزان لاعبيه قبل الدخول في العطلة، مؤكداً لهم ضرورة العودة من دون اكتساب كيلوجرامات إضافية قبل مواجهة نوتنجهام فوريست على أرضه.
وسيتيح فوز السيتي التقدم مؤقتاً إلى صدارة الترتيب قبل مباراة أرسنال وضيفه برايتون.
وقال جوارديولا: «اكتسبتُ أربعة أو خمسة كيلوجرامات إضافية بسبب كمية الطعام التي تناولتها، وهذا أمر جيد بالفعل».
لكن المدرب الإسباني تحدث عن لاعبي فريقه مضيفاً: «كانوا في غاية الانضباط منذ عشر سنوات».
وتابع: «في الموسم الماضي، وبسبب الإصابات التي تعرضنا لها، كانت الأمور أكثر صعوبة بعض الشيء، لكن سلوكهم كان دائماً مذهلاً».
وأردف: «جميع اللاعبين الذين دربتهم خلال العقد الماضي لم يشذّوا عن هذه القاعدة، وهذا لا يختلف اليوم، لدينا معيار واضح كنادٍ، والجميع يعرف تماماً ما هو مطلوب منه».
ويعيش السيتي سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، في وقت ينافس فيه على أكثر من جبهة.
وقال جوارديولا: «أفضل أن نكون متقدمين بعشر نقاط على الجميع، لكن هذا هو الواقع، أرسنال يقدم مستويات رائعة، لكننا ما زلنا في دائرة المنافسة».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
أرسنال
