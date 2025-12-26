السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

«الأثقال» يحصد 31 ميدالية في «غرب آسيا وقطر والعرب»

«الأثقال» يحصد 31 ميدالية في «غرب آسيا وقطر والعرب»
26 ديسمبر 2025 23:03

الدوحة (وام)

حقق منتخبنا الوطني لرفع الأثقال 31 ميدالية في ختام مشاركة ببطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر، بالعاصمة القطرية الدوحة، لفئات الناشئين والشباب والكبار، بواقع 10 ذهبيات، و6 فضيات، 15 برونزية.
وتفوق مؤيد النجار في منافسات وزن أكثر من 102 كجم، محققاً 7 ذهبيات، وفضية، بينما نجح زميله عزالدين الغفير بحصد 4 فضيات ومثلها برونزية.
وحقق اتحاد رفع الأثقال إنجازات إدارية مهمة بانتخابات الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا على هامش البطولات، بعد اختيار محمد النقبي لعضوية المكتب التنفيذي في اتحاد غرب آسيا، وفوز حمد العجمي، بمنصب نائب رئيس لجنة التطوير والتدريب في الاتحاد العربي، وفيصل الحمادي بعضوية لجنة التدريب والتطوير في اتحاد غرب آسيا، وجاسم العوضي، بعضوية لجنة التسويق والإعلام، بجانب اختيار شيخة الكعبي رئيساً للجنة المرأة.
وأكد محمد النقبي أن الإنجازات المتميزة في قطر تتوج الجهود الكبيرة للاتحاد برئاسة محمد ناصر بن خماس اليماحي، ومتابعة سالم الصريدي، عضو مجلس الإدارة، في إطار رؤية الاتحاد لتعزيز وجود الكوادر الإماراتية في المناصب العربية والقارية، مثنياً على التعاون الكبير مع نادي أبوظبي لرفع الأثقال، الشريك الاستراتيجي للاتحاد في تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة.

الإمارات
رفع الأثقال
قطر
الدوحة
