السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الشناوي: مصر تخوض مباريات كأس أفريقيا بروح النهائي

الشناوي: مصر تخوض مباريات كأس أفريقيا بروح النهائي
26 ديسمبر 2025 23:08

 
الرباط (د ب أ)

اعتبر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، أن كل مباراة يخوضها المنتخب في كأس أمم أفريقيا، بمثابة نهائي للفريق.
وأسهم الشناوي في فوز المنتخب المصري على جنوب أفريقيا 1-صفر بعدما قدم تصديات حاسمة، ليحصد على إثرها جائزة رجل مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة المقامة في المغرب.
وقال الشناوي في تصريحات عقب المباراة في مؤتمر صحفي: «سعيد بجائزة رجل المباراة، وهي تتوج جهود الفريق بأكمله».
وأضاف وفقا لما نقل الحساب الرسمي للمنتخب المصري على «إكس»: «سعداء بالفوز وتصدر المجموعة، ونخوض كل مباراة كأننا نلعب نهائي، ونشكر كل الجماهير المصرية والمغربية على مساندتنا».
وبفوزه على جنوب أفريقيا ضمن منتخب مصر التأهل في صدارة الترتيب، وذلك قبل مواجهة أنجولا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

 

المغرب
كأس أفريقيا
مصر
جنوب أفريقيا
محمد صلاح
محمد الشناوي
