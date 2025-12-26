حسام حسن: معدن لاعبي مصر يظهر وقت الأزمات



الرباط (د ب أ)



أبدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اللقاء إن الانتصار جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين.

وأضاف: «أشكر الجماهير المصرية والمغربية والعربية على تشجيعهم ودعمهم المستمر لنا، أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة».

وقال: «نجحنا في حصد ثلاث نقاط مهمة أمام فريق كبير مثل جنوب أفريقيا، وقلت من البداية إن منتخب جنوب أفريقيا منتخب قوي ويملك عناصر مميزة».

وأضاف: «معدن اللاعب المصري يظهر في الأوقات الصعبة، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، لا تعليق على قرارات الحكام، وأثق في حكام القارة والبطولة، ولا أتدخل في قرارات الحكام».

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلاً: «هدفي إسعاد الشعب المصري، ونحن نلعب كل مباراة على أنها نهائي كأس، خاصة أن الكرة الأفريقية أصبحت قوية في الفترة الأخيرة بسبب الاحتراف».