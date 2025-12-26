السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن ضربة الجزاء

صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن ضربة الجزاء
26 ديسمبر 2025 23:43

القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
مبابي بقميص حكيمي في كأس أفريقيا!


أكد الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح قائد «الفراعنة» لم يتحدث مع هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا عقب المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب.
وقال محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة، تبادلا التحية والسلام فقط، وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة».
وكان هوجو بروس كشف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن صلاح اعترف له بأن ضربة الجزاء التي حصل عليها عقب المباراة غير صحيحة.
وكان صلاح حصل على ضربة جزاء سجل منها هدف المباراة الوحيد، ليفوز المنتخب المصري بهدف ويضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16.

المغرب
كأس أفريقيا
مصر
جنوب أفريقيا
محمد صلاح
آخر الأخبار
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
اليوم 13:31
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©