صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن ضربة الجزاء

القاهرة (د ب أ)



أكد الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح قائد «الفراعنة» لم يتحدث مع هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا عقب المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب.

وقال محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة، تبادلا التحية والسلام فقط، وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة».

وكان هوجو بروس كشف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن صلاح اعترف له بأن ضربة الجزاء التي حصل عليها عقب المباراة غير صحيحة.

وكان صلاح حصل على ضربة جزاء سجل منها هدف المباراة الوحيد، ليفوز المنتخب المصري بهدف ويضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16.