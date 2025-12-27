الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الركراكي: أتفهم «عدم رضا» جمهور المغرب

الركراكي: أتفهم «عدم رضا» جمهور المغرب
27 ديسمبر 2025 08:50

 
الرباط (د ب أ)

أكد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أن التعادل أمام منتخب مالي، جاء في مباراة قوية أمام منافس صعب المراس، مشيداً في الآن ذاته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه رغم عدم استغلال الفرص المتاحة.
وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «واجهنا منتخباً قوياً، وأضعنا فرصة حسم المباراة، وهو ما سيفيدنا مستقبلاً، هدفنا هو إنهاء دور المجموعات في المركز الأول للبقاء في الرباط، وأهنئ اللاعبين على الأداء الذي قدموه».
وأوضح المدرب الوطني المغربي أن مستوى منتخب مالي لم يفاجئه، مضيفاً: «حافظنا على مستوانا السابق كما تؤكد إحصائيات المباراة، وما كان ينقصنا هو النجاعة أمام المرمى، المباراة كانت في مستوى ربع النهائي أو أكثر، ومالي لعبت من أجل نقطة، ونجحت في ذلك، وهنيئا لها».
وبخصوص وضعية أشرف حكيمي، أكد الركراكي أن الطاقم التقني يتريث في إقحامه تفادياً لأي مضاعفات، وقال: «ننتظر الوقت المناسب لإشراك حكيمي، الأكيد أنه سيكون حاضراً في الدور الثاني، لكن الدفع به في مباراة قوية مثل مالي كان سيشكل خطراً عليه، علينا ألا نغامر، وسنرى هل سيبدأ المباراة المقبلة أم سيدخل بديلاً، كان يرغب في المشاركة، لكن إصابته كانت قوية ومن الصعب المجازفة به».
وتابع مدرب «أسود الأطلس»: «النجاعة تبقى دائما مطروحة، خصوصاً في المباريات ذات المستوى العالي، كنا نأمل في الحصول على النقطة السادسة لضمان التأهل مبكراً، لكن كأس أفريقيا لا يمكن الفوز بها إلا عندما يقوم الجميع بالدور المنوط به».
وختم الركراكي حديثه بالتأكيد على تفهمه لعدم رضا الجماهير عن نتيجة التعادل، قائلاً: «من حق الجمهور ألا يكون راضياً، لكن الظفر باللقب لا يتحقق بالكلام، بل بالعمل داخل الملعب».

