مانشستر يونايتد «الخامس» في «البريميرليج»



مانشستر (رويترز)



سجل باتريك دورجو لاعب مانشستر يونايتد هدفاً في الشوط الأول، ليحافظ فريق المدرب روبن أموريم على تقدمه، ويفوز بنتيجة 1-صفر على نيوكاسل يونايتد، في المباراة الوحيدة هذا العام التي تقام في اليوم التالي لعيد الميلاد، ليتقدم الفائز نحو المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي ​الممتاز لكرة القدم.

ويملك أصحاب الأرض 29 نقطة بعد 18 مباراة، وستقام بقية مباريات الأسبوع السبت والأحد، بينما يحتل نيوكاسل المركز 11 برصيد 23 نقطة.

وسجل دورجو هدفه الأول مع ​يونايتد بتسديدة مباشرة جاءت على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 24، عندما ⁠تم ‌إبعاد رمية تماس طويلة نفذها ديوجو دالوت لتصل الكرة إلى زميله الدنمركي الذي سددها بقوة في الزاوية اليسرى السفلية للشباك من مسافة 15 ياردة.

وقال دورجو لشبكة سكاي سبورتس: «كانت تسديدة رائعة، لم أكن أعرف أنني أستطيع فعل ذلك، لكنني كنت سعيداً للغاية بتسجيل هدفي الأول في هذا الملعب أيضاً، ⁠كان الأمر مذهلاً».

وأضاف: «أخذت بنصيحة أموريم بالعمل على ثقتي بنفسي وما إلى ذلك، أعتقد ⁠أنني قدمت أداءً جيداً، نظرت إلى الكرة، ورأيتها تسقط، ثم ضربتها».

وضغط نيوكاسل من أجل إدراك التعادل قبل نهاية المباراة، لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع فريق يفتقد لعدد من اللاعبين الأساسيين، بما في ​ذلك القائد المصاب برونو فرنانديز، إلى جانب برايان مبويمو وأماد ديالو، وهو الثنائي الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية.

وفي الشوط الثاني، سدد بنجامين سيسكو لاعب يونايتد كرة ارتدت من العارضة، وأتيحت لدالوت فرصة ذهبية لمضاعفة تقدم أصحاب الأرض عندما مرر له ليساندرو مارتينيز ركلة حرة مباشرة، لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وسجل نيوكاسل 16 تسديدة مقابل تسع تسديدات ليونايتد، وسيطر على الشوط ​الثاني، وهو ما جعل المدرب إيدي هاو يتحسر ‍على الفرص الضائعة في خسارة جمدت رصيد فريقه من الانتصارات خارج أرضه هذا الموسم عند انتصار واحد.

وسنحت فرصتان ثمينتان لأنتوني جوردون مهاجم نيوكاسل في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يستغل أياً منهما، كما سدد لويس مايلي كرة فوق العارضة في نهاية المباراة.

وقال هاو: «كان الشوط ‍الثاني أفضل بكثير من الأول، لكننا لم نبذل جهدا كافياً، علينا أن نقدم ⁠المزيد، لم يكن ذلك بسبب نقص الجهد، فقد كنا مسيطرين ​تماما في الشوط الثاني، وأعتقد أننا لو سجلنا هدفا، لحققنا الفوز».

وقال أيدن هيفن مدافع مانشستر يونايتد إن سلسلة النتائج الأخيرة لفريقه تُظهر أنهم «ينتمون إلى ​أوروبا».

وأضاف: «نريد العودة إلى هناك في الموسم المقبل، إذ يمكننا المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، ‍وربما الفوز بالدوري، كل شيء ممكن، نريد الاستمرار في المحاولة».

ومثلت المباراة الوحيدة التي أقيمت أقل عدد من المباريات التي يشهدها اليوم التالي لعيد الميلاد في دوري الأضواء بإنجلترا منذ 43 عاماً، في خروج عن تقليد الجدول الكامل للمباريات التي تقام بمناسبة الاحتفالات، والذي استمتع به المشجعون لفترة طويلة.

وأرجعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز السبب في التغيير إلى تزايد ضغوط جدول المباريات المرتبطة ‌بالتوسع في مسابقات الأندية الأوروبية، ووعدت بأن يشهد الموسم المقبل جولة كاملة من المباريات في اليوم التالي لعيد الميلاد.