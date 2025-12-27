سانتفيت: الحَكم حرم مالي من «جزائية ثانية»!



الرباط (د ب أ)



أعرب البلجيكي توم سانتفيت، مدرب منتخب مالي، عن تحفظّه من بعض القرارات التحكيمية في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالمغرب، خلال منافسات كأس أفريقيا للأمم، مؤكداً في الوقت نفسه فخره الكبير بالأداء الذي قدّمه لاعبوه أمام «أفضل منتخب في أفريقيا من جميع النواحي».

وقال سانتفيت في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إنّ فريقه حصل على ضربة جزاء في الشوط الثاني، وكان يستحق أخرى بعد لمس الكرة يد أحد المدافعين المغاربة، غير أن الحكم وتقنية الفيديو لم يتدخلا، مضيفاً: «كان بإمكان الحَكم على الأقل مراجعة اللقطة للتأكد».

ورغم تحفظّه في انتقاد الطاقم التحكيمي، شدّد مدرب مالي على أن التحكيم «أصعب مهنة في العالم، داعياً الصحافة إلى مراجعة لقطات المباراة، لتكوين رأيها الخاص، قبل أن يضيف: «لم ينقصنا شيء في هذه المباراة، باستثناء قرار تحكيمي كان يمكن أن يغيّر الكثير».

وأشار سانتفيت إلى أن فريقه قدّم شوطاً ثانياً جيداً، لكنه تلقّى عدداً كبيراً من البطاقات الصفراء، ما يفرض عليه التفكير في الجانب البدني وحالة اللاعبين قبل المباراة المقبلة.

وتوقّف المدرب البلجيكي عند نتيجة التعادل أمام زامبيا في الجولة السابقة، معتبراً أن منتخب مالي كان قادراً على تحقيق الفوز في تلك المواجهة، وقال: «الآن نتحسّر على تلك النتيجة، لكن عندما تواجه أفضل منتخب في أفريقيا، وتقدم هذا الأداء أمام أكثر من 60 ألف متفرج يهتفون في المدرجات، فلا يمكنني إلا أن أكون فخوراً بفريقي». وبخصوص المباراة المقبلة أمام جُزر القمر، أكد سانتفيت أنها ستكون مختلفة تماماً، موضحاً أن الطاقم التقني سيباشر تحليل مواجهة القمر وزامبيا مباشرة بعد العودة إلى الدار البيضاء، من أجل اختيار التشكيلة الأنسب لتحقيق الفوز.

وختم حديثه بالتعبير عن إعجابه الكبير بكرة القدم المغربية، قائلاً: «أنا من محبّي الكرة المغربية، والمنتخب المغربي كبير جداً، مهمتي هي إيجاد الطريقة المناسبة لإيقافه واختيار اللاعبين القادرين على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وهذا هو عمل المدرب وكل أفراد الطاقم التقني».