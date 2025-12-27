الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب جنوب أفريقيا غاضباً: مَنْ اخترع «ذراع الارتكاز»؟

مدرب جنوب أفريقيا غاضباً: مَنْ اخترع «ذراع الارتكاز»؟
27 ديسمبر 2025 09:30

 
أكادير (أ ف ب)

لم يخفِ المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب أفريقيا هوجو بروس غضبه من ضربة الجزاء المحتسبة، بعد خطأ طفيف على قائد «الفراعنة» محمد صلاح مصدر هدف الفوز 1-0، والتأهل إلى ثمن النهائي على الملعب الكبير في أغادير في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية في المغرب.
وقال بروس (73 عاماً) بعد المباراة: «حتى محمد صلاح قال لي بعد اللقاء (كنتُ مندهشاً أن تُحتسب خطأ)، كان الأمر سخيفاً، سخيفاً جداً.
كما لم يستوعب المدرب السابق لمنتخب الكاميرون، المتوّج بلقب أمم أفريقيا مع «الأسود غير المروّضة» عام 2017، تجاهل الحكم لاحتساب لمسة يد ضد مصر في نهاية اللقاء، والتي كان يجب أن تمنح فريقه ضربة جزاء وهو متأخر بهدف.
وأضاف غاضباً: «خلال الاجتماع مع الحكام قبل انطلاق البطولة، قالوا إنه إذا كانت الذراع ممدودة فهي مخالفة، الذراع كانت ممدودة، إذن هناك خطأ، ثم يأتون بحجج سخيفة ويقولون إنه كانت ذراع ارتكاز، من اخترع ذراع الارتكاز؟ الذراع كانت ممدودة، والكرة لمستها، إنها مخالفة لا جدال فيها».
وتابع: «اجتماع ما قبل البطولة يستمر 45 دقيقة: يشرحون لكم القوانين، 25 قاعدة ثم 50 قاعدة، بعدها تصبح مخالفة، ثم لا، ثم بطاقة حمراء عند الاحتكاك، ثم لا، وهكذا، في النهاية، هناك الكثير من القوانين لدرجة أن لا أحد يعرف ماذا يفعل».
وبعد خسارتها، تحتل جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف مصر (6 نقاط)، وأمام أنجولا وزيمبابوي (نقطة لكل منهما)، وستواجه الأخيرة في الجولة الثالثة الاثنين بمراكش.
وفي حال الفوز أو التعادل، ستتأهل إلى ثُمن النهائي لمواجهة وصيف المجموعة السادسة التي تضم كوت ديفوار والكاميرون والجابون، في الرابع من يناير بالرباط.

