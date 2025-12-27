الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الذراع» يمنع درايبر من «أستراليا للتنس»

«الذراع» يمنع درايبر من «أستراليا للتنس»
27 ديسمبر 2025 09:32

 
لندن (أ ف ب)

يغيب البريطاني جاك درايبر عن بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، حيث يواصل التعافي من إصابة في ذراعه.
ولم يشارك المصنّف العاشر عالمياً في أي منافسات منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بسبب كدمة عظمية في ذراعه اليسرى.
وقال درايبر (24 عاماً) في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: «إنه بالفعل قرار صعب جداً، وبالطبع أستراليا من البطولات الأربع الكبرى، وهي واحدة من أكبر البطولات في رياضتنا».
وتابع: «مع ذلك، أعاني من هذه الإصابة منذ فترة طويلة، وأنا في المراحل النهائية جداً من العلاج، والعودة إلى الملعب للعب مباريات من خمس مجموعات في الوقت الحالي لا تبدو خياراً ذكياً لي أو لمسيرتي في التنس».
وقبل الإصابة، مرّ درايبر بعامه الأفضل على الإطلاق في مسيرته حيث فاز بباكورة ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة من خلال تتويجه في إنديان ويلز، ليشقّ طريقه نحو المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للمرة الأولى.

 

التنس
أستراليا
بطولة أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
