الأحد 28 ديسمبر 2025
الرياضة

مبابي بقميص حكيمي في كأس أفريقيا!

مبابي بقميص حكيمي في كأس أفريقيا!
27 ديسمبر 2025 09:37

 
الرباط (د ب أ)

ظهر الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد وهداف الدوري الإسباني لكرة القدم، في مدرجات استاد مولاي عبدالله بالرباط، لمساندة المنتخب المغربي في مواجهة نظيره المالي بكأس الأمم الأفريقية.
وتستضيف المغربي البطولة حتى 18 يناير المقبل، فيما ظهر النجم الفرنسي في المقصورة الرئيسية مرتدياً قميص زميله السابق أشرف حكيمي المدافع الأيمن لباريس سان جيرمان.
ونال مبابي تحية كبيرة من الجماهير المغربية الحاضرة، وسبق أن أشارت تقارير مغربية إلى أن مبابي تلقّى دعوة من صديقه حكيمي من أجل الحضور في هذه المباراة، مستغلاً فترة توقف المسابقات في أغلب الدوريات الأوروبية بسبب احتفالات أعياد الميلاد، ولعب مبابي رفقة حكيمي لسنوات في سان جيرمان، قبل أن ينتقل الأول إلى ريال مدريد الذي تألق بين صفوفه.

 

المغرب
كأس أفريقيا
مالي
أشرف حكيمي
كيليان مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
