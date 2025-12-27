الشارقة تستضيف كأس مجلس التعاون للخيول



عصام السيد (الشارقة)



يستضيف نادي الشارقة للفروسية والسباق، الأحد، سباق كأس مجلس التعاون الخليجي، ضمن السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2025-2026، ويبلغ إجمالي جوائزه 400 ألف درهم، برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

ويشهد حفل السباق مشاركة قوية من نخبة الخيول العربية الأصيلة من الإمارات وقطر، وعُمان، إلى جانب الخيول المهجّنة الأصيلة، ويتضمن أيضاً الخيول العربية الأصيلة المنتجة محلياً، ويتكون من ستة أشواط بمسافات وتصنيفات مختلفة.

وخُصص الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1700 متر، على لقب كأس مجلس التعاون الخليجي للخيول العربية الأصيلة «هيبة» عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 200 ألف درهم، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، ويواجه المهر «أي أتش طحان» الفائز في آخر سباقين، غريمه «حميم» صاحب التصنيف الأعلى.

ويكون الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب المروان للمعدات للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فقط، وجائزته 40 ألف درهم، والشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب المروان للتطوير للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، للمهرات بعمر 3 سنوات فقط، وجائزته 40 ألف درهم، والشوط الثالث لمسافة 1700 متر، على لقب المروان للمعدات للخيول العربية الأصيلة المبتدئة المولودة في الإمارات بعمر 3 سنوات فما فوق، وجائزته 40 ألف درهم، والشوط الرابع لمسافة 2000 متر، على لقب المروان للتطوير للخيول العربية الأصيلة «شروط» المولودة في الإمارات بعمر 4 سنوات فما فوق، وجائزته 40 ألف درهم، والشوط السادس لمسافة 1200 متر، على لقب المروان للمعدات للخيول المهجّنة الأصيلة، تكافؤ «0-75»، للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وجائزته 40 ألف درهم.