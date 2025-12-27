«أبوظبي لرفع الأثقال» يُهدي الإمارات 24 ميدالية في «الثلاثية المجمعة»



أبوظبي (الاتحاد)



أهدى لاعبو نادي أبوظبي لرفع الأثقال منتخبنا الوطني 24 ميدالية، في البطولات العربية وغرب آسيا وكأس قطر، التي أقيمت «مجمّعة» للكبار «رجال وسيدات» والشباب والناشئين، وانطلقت بالدوحة 19 من ديسمبر الحالي، وأُسدل الستار عليها أمس الأول بمنافسات الأوزان الثقيلة التي كان ختامها مسكاً لرفع الأثقال الإماراتي، عندما نجح مؤيد النجار لاعب نادي أبوظبي في حصد 8 ميداليات ذهبية، في وزن فوق 110 كجم، حيث هيمن على «الذهبيات الست» في «الخطف والنتر والمجموع»، ضمن في البطولتين العربية وغرب آسيا، بينما نال ذهبيتي «النتر والمجموع» والفضية لـ «الخطف»، في كأس قطر.

وفي وزن 110 كجم، حصد عز الدين الغفير لاعب نادي أبوظبي 8 ميداليات في البطولات الثلاث «5 فضيات و3 برونزيات»، فيما حصدت زهرة الهاشمي لاعبة النادي برونزيتين في وزن 53 كجم على صعيد «غرب آسيا».



وفي منافسات الشباب بالبطولات الثلاث، حصل سعيد الهاجري، لاعب نادي أبوظبي 5 ميداليات برونزية في وزن 79 كجم، بينما جاءت مشاركة علي الحميري إيجابية في وزن فوق 94 كجم.

وثمّن عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال الإنجاز، وأعرب عن فخره بما حقّقه أبطال النادي من تميز بالدوحة، وتقدّم بالشكر إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها الدائم للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن الدعم المستمر الذي يقدّمه مجلس أبوظبي الرياضي للنادي في نشاطه الداخلي ومشاركاته الخارجية مع المنتخب، يمثّل واحداً من الأسباب المهمة للنجاحات.

وقال المنصوري: «لاعبو نادي أبوظبي بالمنتخب كانوا على قدر التحدي، ونجحوا في الوصول إلى منصات التتويج في 4 من الأوزان الخمسة التي شاركوا فيها، والهيمنة التامة على الوزن الثقيل المفتوح في البطولتين العربية وغرب آسيا، تجعلنا نشعر بالفخر، وأيضاً سعيد جداً بنجاح لاعبة النادي زهرة الهاشمي في الحصول على ميدالياتها الأولى في بطولة غرب آسيا، عندما نالت برونزيتين، وهذا مؤشر على أن الفتاة الإماراتية تسير في الطريق الصحيح في هذه الرياضة».

وأضاف: «استراتيجية النادي تركّز بشكل كبير على أمرين مهمين، هما البناء القاعدي بتأهيل الناشئين والشباب، والمنافسة على الألقاب، وأعتقد أننا نسير بشكل جيد في المسارين، ورأينا ذلك في البطولات الثلاث المجمّعة بالدوحة».

وشكر المنصوري أعضاء مجلس إدارة النادي، والجهازين الفني والإداري على العمل الكبير الذي قامت به أسرة النادي، مبيناً أن ما تحقق بالدوحة في البطولات الثلاث، يضع الجميع، وبشكل خاص اللاعبون، أمام تحدي حصد المزيد في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف: «سعداء جداً بما تحقق، خاصة أن هناك تطوراً كبيراً لأربعة لاعبين مثّلوا النادي مع المنتخب على مستوى الأرقام الشخصية، وهذا بدوره يعكس الطفرة الكبيرة التي يعيشها النادي، ونأمل أن يتواصل العمل بذات الوتيرة حتى نبلغ الهدف المنشود بالوصول إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 التي تبدأ تصفياتها في العام المقبل.