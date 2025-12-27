أموريم يشيد بروح مانشستر يونايتد.. وهاو يتحسّر على فرص نيوكاسل



لندن (د ب أ)



اضطر مانشستر يونايتد إلى الصمود أمام ضغطٍ قويٍّ من نيوكاسل في الشوط الثاني، ليحقق فوزاً صعباً 1- صفر في المباراة التي جمعتهما في يوم «بوكسينج داي»، ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولكن بالنسبة للمدير الفني البرتغالي روبن أموريم، فإن الأداء أظهر أن فريقه مستعد لاتخاذ خطوة جديدة إلى الأمام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن هذه هي أول مباراة في آخر 10 مباريات يتمكن فيها مانشستر يونايتد من الحفاظ على شباكه نظيفة، حيث كانت آخر مباراة حافظ على شباكه نظيفة، عندما شارك سيني لامنس، للمرة الأولى مع الفريق، في المباراة التي فاز فيها 2 - صفر على سندرلاند يوم 4 أكتوبر.

وشاهد أموريم بالفعل فريقه يحقق انتصارات على ليفربول وتشيلسي هذا الموسم، لكنه حين سُئل عما إذا كانت طريقة تحقيق هذا الفوز تجعله واحداً من أكثر انتصاراته إرضاءً في النادي، ووافق على ذلك، مضيفاً:«خاصة إذا شاهدت الشوط الثاني، نجحنا أحياناً في الدفاع بستة لاعبين في الخط الخلفي، لكننا عانينا معاً، وهذا شعور جيد». وتابع: «إذا كانت لدينا دائماً هذه الروح فسنفوز بالعديد من المباريات، أعتقد أن هذا شيء نحن بحاجة للشعور به، أن بإمكاننا أن نفوز من دون أن نلعب بشكل جيد، أن بإمكاننا الفوز بالمباريات بالروح ووحدة في الفريق».

في المقابل، تركت هذه الخسارة فريق نيوكاسل بانتصار واحد وست نقاط فقط في آخر تسع مباريات هذا الموسم.

وقال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل: «من الصعب استيعاب ما حدث في هذه المباراة، لأنني شعرت بأن هناك فرصة حقيقية لنا، خاصة في الشوط الأول، للسيطرة على المباراة، لا سيما في وسط الملعب».

وأضاف: «شعرت بأننا فقدنا الكرة كثيراً لدرجة حرمتنا من فرض السيطرة التي كنا نريدها، كان الشوط الثاني أفضل بكثير، سيطرنا على المباراة بصورة أفضل وصنعنا العديد من الفرص، لكنها لم تكن الفرص الحاسمة التي تحتاجها للتسجيل، لذلك نشعر بخيبة أمل كبيرة، ويمكنك القول إننا كنا نستحق الخروج بشيء من المباراة، لكن في النهاية لم نفعل، لقد انتابنا هذا الشعور مرات كثيرة هذا الموسم، الأداء كان خطوة إلى الأمام من حيث المستوى، لكن لا أحد يريد حقاً سماع ذلك».