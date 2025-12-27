الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الشارقة الرياضي» ينظّم ورش «برنامج الحكم»

«الشارقة الرياضي» ينظّم ورش «برنامج الحكم»
27 ديسمبر 2025 11:14

 
الشارقة (الاتحاد)

أنهت لجنة نظام الحكم الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي سلسلة من ورش العمل التي أقيمت بالمجلس الرياضي من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري، في إطار حرص اللجنة على رفع مستوى الوعي بالأنظمة والإجراءات وتوحيد الممارسات وفق أفضل المعايير المعتمدة. 
حضر الورش الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة.
استهدفت الورش تعزيز فهم الأندية للأنظمة الإدارية والمالية والتشغيلية، ودعم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في الأندية من التعامل بكفاءة مع الأنظمة المعتمدة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتكامل بين المجلس والأندية، ودعماً لخطة المجلس المستمرة للارتقاء الدائم بمنظومة العمل الرياضي، بما يواكب تطلّعات المرحلة المقبلة، وشهدت الورش استعراض آليّات العمل ومناقشة التحديات والإجابة عن الاستفسارات، بما يُسهم في تحسين جودة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، وجاء التفاعل إيجابياً وكبيراً من ممثلي الأندية المختلفة.

الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
