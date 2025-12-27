براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!



إنديانابوليس (رويترز)



أحرز جايلن براون 30 نقطة، ليقود بوسطن سيلتيكس إلى الانتصار الرابع على التوالي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه 140-122 على إنديانا بيسرز في المباراة التي أقيمت في إنديانابوليس.

وسجّل براون 30 نقطة على الأقل للمباراة الثامنة على التوالي، وكان أكثر لاعب إحرازاً للنقاط في المباراة، ويحمل لاري بيرد الرقم القياسي للنادي ​في عدد المباريات المتتالية التي يسجل فيها 30 نقطة على الأقل (تسع مباريات في موسم 1984-1985).

وأضاف بايتون بريتشارد 29 نقطة، واستحوذ على ​تسع كرات مرتدة، وقدّم لزملائه 5 تمريرات حاسمة، ليساعد ⁠سيلتيكس الذي كان متأخراً بفارق 15 نقطة في الربع الأول على تحقيق الانتصار.

وتلقّى بيسرز الخسارة السابعة على التوالي والرابعة على ملعبه، ليصبح صاحب أسوأ سجل في الدوري، بعدما حقق ستة انتصارات، مقابل 25 هزيمة، وكان آندرو نيمهارد أفضل لاعب ⁠في الفريق بتسجيل 18 نقطة وقدّم لزملائه ثماني تمريرات حاسمة.

وأنهى ميامي هيت مسيرة من ثلاث هزائم متتالية، بفوزه 126-111 على أتلانتا هوكس، بعدما أحرز نورمان بول 25 نقطة، وأضاف الجناح بيلي ​لارسون 21 نقطة، وهو أعلى رصيد في مسيرته.

وكان تراي يونج لاعب هوكس أكثر لاعباً إحرازاً للنقاط في اللقاء برصيد 30 نقطة، لكن ذلك لم يمنع فريقه من تلقّي الخسارة الخامسة على التوالي، والتاسعة في آخر 11 مباراة.

واختتم كيونتي جورج ليلةً، أحرز فيها 31 نقطة، بتسجيل سلة ​قبل 2.1 ثانية على النهاية، ليقود ‍يوتا جاز للفوز 131-129 على ديترويت بيستونز في سولت ليك سيتي.

وسجّل كيشون جورج 23 نقطة، ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 138-117 على ضيفه تورونتو رابتوز، ليتجاوز بيسرز في سباق أسوأ سجلٍّ في الدوري هذا الموسم.

وأحرز كوبي وايت تسع نقاط في الربع الأخير من ⁠أصل 13 نقطة في المباراة، ليسهم في ​فوز شيكاجو بولز 109-102 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ليحقق الفريق انتصاره الخامس على التوالي.

وانتصر ممفيس جريزليز 125-104 ​على ميلووكي باكس، بفضل تسجيل جارين جاكسون جونيور 24 نقطة، وفاز تشارلوت ‍هورنتس 120-105 على أورلاندو ماجيك.

وسجل ديفين بوكر 12 نقطة في الربع الأخير، وأضاف مارك وليامز عشر نقاط في نفس الفترة، ليقودا فينكس صنز للفوز 115-108 على مضيفه نيو أورليانز بليكانز.

وسجّل بروك لوبيز تسع رميات ثلاثية، وهو أعلى رصيد في مسيرته، ليحرز 31 نقطة في أفضل رصيد له هذا الموسم، ليقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز 119-103 على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز.