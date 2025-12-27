«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



يدرك ريال مدريد وجود مشكلة مع فينيسيوس جونيور بعد الأحداث الأخيرة في ملعب «سانتياغو برنابيو»، في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد النجم البرازيلي.

ويرغب فينيسيوس في تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي، ما يفتح الباب أمام رحيله، ربما ليس الآن، ولكن بالتأكيد في المستقبل إذا قرّر البحث عن نادٍ جديد.

ويملك فينيسيوس حالياً شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو، والذي يُمنح لكبار النجوم، ويُلزم الأندية الراغبة في ضم النجم البرازيلي بالتفاوض مباشرة مع ريال مدريد لإتمام الصفقة.

ومع ذلك، يدرس وكلاء فينيسيوس طلب تخفيض قيمة الشرط الجزائي من ريال مدريد، من مليار يورو إلى 300 مليون يورو، حيث يقبلون بتجديد العقد من دون الوصول إلى الراتب الذي يطالب به اللاعب البرازيلي من النادي، بحسب موقع «ديفناس سينترال»، لكن ما الذي يجنيه فينيسيوس من تخفيض الشرط الجزائي؟

حيث لن يغير هذا التخفيض الكبير في قيمة الشرط الجزائي حقيقة أنه لا يزال مرتفعاً للغاية، بل تجعل الـ 300 مليون يورو فينيسيوس أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، إذن، ما هي الفوائد التي يجنيها النجم البرازيلي من هذا الطلب الذي يدرسه ريال مدريد؟

ورغم أن المبلغ لا يزال مرتفعاً للغاية، إلا أن ذلك يمنحه بعض المرونة في التفاوض مستقبلاً، خاصة إذا قرر الرحيل عن ريال مدريد نهائياً في وقت ما، في هذه الحالة، يتمكن من التفاوض مع أي فريق بدءاً من سعر أكثر واقعية.

ولطالما أكد فينيسيوس رغبته في مواصلة كتابة التاريخ مع ريال مدريد، ومع ذلك، لم يجدد عقده مع النادي حتى الآن، وينتهي عقده الحالي في عام 2027، ومن المرجّح أن يكون الصيف المقبل حاسماً بالنسبة له لتحديد مستقبله.

لكن قبل ذلك، ساءت الأمور في المباراة الأخيرة من العام بين ريال مدريد وإشبيلية، على ملعب سانتياغو برنابيو، تم استبدال فينيسيوس وغادر الملعب وسط صيحات استهجان من بعض المشجعين، ما أثار غضبه، ويبدو أن المباراة قرّبت رحيل اللاعب عن النادي.