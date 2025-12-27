الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نخبة السائقين» يخوضون التحدي في «الاستعراض الرملي»

«نخبة السائقين» يخوضون التحدي في «الاستعراض الرملي»
27 ديسمبر 2025 14:00

 
الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل في «الليجا» بـ«جلوب سوكر»
إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في حفل «جلوب سوكر»


تنطلق، الأحد، منافسات الاستعراض الرملي في جولتها الثانية، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط مشاركة قوية ومتوقعة لنخبة من السائقين من داخل الدولة وخارجها، وذلك على منطقة تل مرعب في قلب صحراء ليوا وضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان.
وتمثّل منافسات الاستعراض الرملي محطة مهمة في أجندة المهرجان، لما تحمله من إثارة عالية وتحديات فنية تعتمد على مهارات القيادة والتحكم في المركبة أثناء صعود الكثبان الرملية وتنفيذ الحركات الاستعراضية ضمن مسار محدد ومعايير دقيقة للتقييم.
وتُقام المنافسات وفق نظام فني معتمد، يشمل فئات متعددة، أبرزها فئات 6 سلندرات و8 سلندرات وفئة الهايلوكس، مع احتساب النقاط بناء على مجموعة من العناصر، من بينها الانطلاقة، التسارع، عدد الجذعات، قوة الأداء، مستوى السيطرة، وختام المحاولة عند خط النهاية، بما يضمن عدالة التنافس وارتفاع المستوى الفني.
وأكدت اللجنة المنظمة أن الجولة الثانية تشهد تصاعداً في حدة المنافسة، في ظل ارتفاع جاهزية المشاركين وسعيهم لتعزيز رصيدهم من النقاط، ضمن أجواء تنظيمية متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة، وتواكب السمعة العالمية التي يتمتع بها مهرجان ليوا الدولي.
وتتواصل منافسات الاستعراض الرملي بوصفها جزءاً من سلسلة الفعاليات الرياضية المتنوعة التي يحتضنها مهرجان ليوا الدولي 2026، والذي يجمع بين الرياضات الصحراوية والتراثية والحديثة، ويكرّس على خريطة الفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى.

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
مهرجان ليوا الدولي
تل مرعب
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
الرياضة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
اليوم 21:02
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©