«نخبة السائقين» يخوضون التحدي في «الاستعراض الرملي»



الظفرة (الاتحاد)



تنطلق، الأحد، منافسات الاستعراض الرملي في جولتها الثانية، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط مشاركة قوية ومتوقعة لنخبة من السائقين من داخل الدولة وخارجها، وذلك على منطقة تل مرعب في قلب صحراء ليوا وضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان.

وتمثّل منافسات الاستعراض الرملي محطة مهمة في أجندة المهرجان، لما تحمله من إثارة عالية وتحديات فنية تعتمد على مهارات القيادة والتحكم في المركبة أثناء صعود الكثبان الرملية وتنفيذ الحركات الاستعراضية ضمن مسار محدد ومعايير دقيقة للتقييم.

وتُقام المنافسات وفق نظام فني معتمد، يشمل فئات متعددة، أبرزها فئات 6 سلندرات و8 سلندرات وفئة الهايلوكس، مع احتساب النقاط بناء على مجموعة من العناصر، من بينها الانطلاقة، التسارع، عدد الجذعات، قوة الأداء، مستوى السيطرة، وختام المحاولة عند خط النهاية، بما يضمن عدالة التنافس وارتفاع المستوى الفني.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الجولة الثانية تشهد تصاعداً في حدة المنافسة، في ظل ارتفاع جاهزية المشاركين وسعيهم لتعزيز رصيدهم من النقاط، ضمن أجواء تنظيمية متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة، وتواكب السمعة العالمية التي يتمتع بها مهرجان ليوا الدولي.

وتتواصل منافسات الاستعراض الرملي بوصفها جزءاً من سلسلة الفعاليات الرياضية المتنوعة التي يحتضنها مهرجان ليوا الدولي 2026، والذي يجمع بين الرياضات الصحراوية والتراثية والحديثة، ويكرّس على خريطة الفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى.