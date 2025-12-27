الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري

افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
27 ديسمبر 2025 13:13

 
الشارقة (وام)


افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان خورفكان البحري الذي يُقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وقناة الشرقية من كلباء، بمشاركة 10 دول، ويستمر إلى 4 يناير المقبل في تظاهرة بحرية تجمع بين الرياضة والتراث والثقافة البحرية.
ويشارك في المهرجان الذي تقام فعالياته على شاطئ خورفكان، كل من الإمارات وقطر والسعودية والبحرين وعُمان والكويت وزنجبار والهند وإيران والعراق، في تظاهرة بحرية تعكس التنوع الثقافي والبحري للدول المشاركة.

 

ويهدف مهرجان خورفكان البحري إلى إبراز الموروث البحري الإماراتي وتسليط الضوء على التراث الشعبي المرتبط بالبحر، إلى جانب تعزيز مكانة خورفكان وجهةً سياحيةً متميزة من خلال برنامج متكامل يضم بطولات رياضية بحرية وعروضاً تراثية وأنشطة ترفيهية تستهدف فئات المجتمع المختلفة.
حضر حفل الافتتاح خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور محمد عبد الله المر النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد خالد جاسم المدفع، أن المهرجان بات منصة سنوية رائدة للاحتفاء بالإرث البحري الأصيل، وتعزيز مكانة مدينة خورفكان وجهة سياحية وبحرية متميزة، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس النجاح المتنامي للمهرجان والثقة التي يحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد الحفل الإعلان الرسمي عن تدشين رياضة الإنقاذ في إمارة الشارقة، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة البحرية، ورفع مستوى الجاهزية على سواحل الإمارة.
ويضم المهرجان عدداً من البطولات الرياضية، أبرزها بطولة الشواحيف وبطولة الإنقاذ وبطولة صيد الأسماك، إلى جانب فعاليات يومية متنوعة، وسط توقعات باستقطاب أعداد كبيرة من الزوار والسياح، في ظل النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان.

