مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، حيث جعل النادي الإنجليزي، الذي سبق له محاولة ضمّه، عندما كان يلعب مع بوروسيا دورتموند، من هذه الصفقة أولوية قصيرة الأجل من إعادة تنشيط مشروعه.

ويجهّز «مان يونايتد» عرضاً ضخماً بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى راتب سنوي صافٍ قدره 15 مليون يورو من أجل بيلينجهام، بحسب صحيفة «أوكدياريو» الإسبانية.

ويُعد جود إضافة قيمة للدوري الإنجليزي، فهو إنجليزي، يتمتع بشخصية جذابة، ولم يسبق له اللعب في دوري الدرجة الأولى في بلاده، حيث لعب في الدوري الألماني «البوندسليجا»، وحاولت أندية أخرى لاحقاً التعاقد معه، لكن ريال مدريد سارع إلى ضمه، من دورتموند مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

ويتقاضى بيلينجهام حالياً في ريال مدريد إلى 10 ملايين يورو بفضل زيادة حديثة، بعد توقيعه عقداً لمدة 6 سنوات، وهو على وشك إكمال نصف مدته، أما في «أولد ترافورد»، فيتقاضى 15 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت.

أما عن طبيعة العلاقات بين ريال مدريد ومان يونايتد، وفي المواسم الأخيرة، فتم التوصل إلى اتفاقيات بين ريال مدريد ومان يونايتد بشأن لاعبين مثل كاسيميرو «75 مليون يورو»، ورافاييل فاران «50 مليون يورو»، وحصل ريال مدريد مقابل ذلك على نحو 125 مليون يورو.

ولا ينوي ريال مدريد السماح للاعب الإنجليزي البالغ 22 عاماً بالرحيل، حيث يعتبرونه لاعباً استثنائياً، وركيزة أساسية في منظومة النادي. ولن يرحل مقابل 150 مليون يورو أو 200 مليون يورو، إلا إذا أبدى اللاعب رغبته في الرحيل.

ويبلغ بند فسخ عقد بيلينجهام مليار يورو، وهو إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي، أحد اللاعبين القلائل الذين لا يمكن المساس بهم في غرفة الملابس.

ولم يستبعد ريال مدريد بيع لاعبين آخرين لزيادة إيراداته هذا الصيف، حيث سيتوقف كل شيء على نتائج الموسم الحالي، يتخذ النادي قراره بناء على الألقاب التي حققها الفريق وأدائه.

ويبحث النادي في السوق عن مدافع قلب دفاع ولاعب وسط مبدع، وتتجاوز تكلفة هذه الصفقات 100 مليون يورو، وسيحتاج ريال مدريد أولاً إلى تحقيق إيرادات من بيع لاعب كبير.

ويُجري ريال مدريد محادثات مع وكلاء فينيسيوس جونيور منذ أشهر لتجديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، وفي الأول من يناير المقبل، أي بعد أيام قليلة، يدخل عامه الأخير قبل أن يصبح لاعباً حراً، ويتفاوض على انتقال مجاني إلى نادٍ آخر.

لا تزال خطة ريال مدريد هي تمديد عقد «فيني» حتى عام 2030. ولم يتم توقيع العقد بسبب خلافات مالية تتعلق براتبه السنوي، لكن الوقت ينفد ويريد النادي إنهاء هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.