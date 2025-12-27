هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



يتطلع إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، إلى تحطيم رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي، عندما يواجه نوتنجهام فورست، اليوم السبت.

ورغم أن «السيتي» يتأخر بنقطتين عن أرسنال في ترتيب «البريميرليج»، إلا أن هالاند «25 عاماً»، يسير بشكل مريح نحو الحصول على الحذاء الذهبي الثالث في أربعة مواسم.

وسجّل هالاند 19 هدفاً في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، أكثر بـ 8 أهداف من أي لاعب آخر في «البريميرليج»، ويُعد إيجور تياجو، لاعب برينتفورد، الذي سجّل 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم، أقرب منافس لهالاند في سباق الحذاء الذهبي.

ويسعى هالاند لتحطيم رقمه القياسي، حيث ستكون رحلة «السيتي» إلى نوتنجهام هي الأخيرة في عام 2025، حيث سيكون هالاند على وشك كتابة المزيد من التاريخ، فإذا سجّل النرويجي ثلاثية ضد فريق المدرب شون دايتش، فسيحطّم رقماً قياسياً في «البريميرليج» سجّله خلال موسمه الأول.

ويحمل هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة قبل نهاية السنة التقويمية في موسم واحد من «البريميرليج»، حيث سجل 21 هدفاً في موسم 2022-2023 قبل يوم رأس السنة الجديدة.

ويُعد هالاند اللاعب الأول والوحيد الذي سجل 20 هدفاً في موسم واحد من «البريميرليج»، قبل الأول من يناير، وفي حين أن تسجيل هدفين يجعله يعادل رقمه القياسي، فإن تسجيل 3 أهداف يجعله يتجاوز رقمه القياسي، ومع ذلك، من أجل كتابة فصل جديد آخر من التاريخ، يتعيّن على هالاند أن يتحدى سجلاته الأخيرة ضد فريق فورست، الذي لم يسجل ضده سوى هدفين في آخر 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن بإمكان النجم النرويجي أيضاً أن يساعد «مان سيتي» على إنجاز جماعي غير مسبوق، حيث يسعى «السيتي» إلى أن يصبح أول فريق يفوز 4 مباريات متتالية في «البريميرليج» بنتيجة 3 أهداف أو أكثر مقابل لا شيء.

وحقق فريق المدرب بيب جوارديولا انتصارات سهلة على سندرلاند، وكريستال بالاس، ووستهام، بـ 3 أهداف مقابل لا شيء في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل هالاند هدفين وقدّم تمريرة حاسمة في الفوز 3-0 على الأخير.

لكن أين يقع هالاند في قائمة أفضل هدافي البريميرليج على مر التاريخ؟

وبعد أن حقق مؤخراً 100 هدف في «البريميرليج» في زمن قياسي، أصبح هالاند واحداً من 35 لاعباً فقط سجلوا 100 هدف في البطولة، وبفضل ثنائيته في مرمى وستهام في المباراة الأخيرة، تجاوز هالاند رصيد كريستيانو رونالدو البالغ 103 أهداف، وتعادل مع ديدييه دروجبا، الذي سجل 104 أهداف مع تشيلسي.

وبالتالي، يحتل هالاند المركز 32 مناصفة في قائمة أفضل هدافي الدوري على مر العصور، واللاعب التالي الذي يتطلع إليه هو دارين بينت، الذي سجل 106 أهداف لـ 6 أندية مختلفة.

ويحتاج هالاند إلى «هاتريك» واحد لمعادلة رقم بول سكولز القياسي البالغ 107 أهداف، بينما يقترب منه أيضاً كل من بيتر كراوتش (108 أهداف)، وريان جيغز (109 أهداف)، وإميل هيسكي (110 أهداف).

وبمعدله الحالي البالغ 1.11 هدف في المباراة الواحدة هذا الموسم، يسير هالاند على الطريق لتسجيل 42 هدفاً في موسم 2025-2026 في الدوري، وهو إجمالي من شأنه أن يحطّم به رقمه القياسي البالغ 36 هدفاً من موسم 2022-2023.