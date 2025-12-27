الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

السودان وغينيا الاستوائية.. «سباق الفرصة» في كأس أفريقيا

27 ديسمبر 2025 13:48

 
الرباط (د ب أ)

يلتقي منتخب السودان لكرة القدم مع منتخب غينيا الاستوائية، الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، في مباراة تمثّل فرصة أخيرة للطرفين للحفاظ على آمالهما في التأهل إلى دور الـ 16.
وتأتي المباراة في وقت يواجه فيه الفريقان موقفاً صعباً بعد الجولة الأولى، حيث تعرّض المنتخب السوداني لهزيمة قاسية أمام الجزائر بثلاثة أهداف، في مباراة كشف فيها المنتخب الجزائري نقاط القوة والضعف في المنتخب السوداني، خاصة على مستوى التنظيم الدفاعي واستغلال الهجمات المرتدة.
في المقابل، خسر منتخب غينيا الاستوائية أمام بوركينا فاسو 1 - 2، بعد تقدّمه بهدف في الشوط الأول، لكن الفريق لم يحافظ على تقدمه لينتهي اللقاء بخسارة درامية في الوقت بدل الضائع من المباراة.
تكتسب مواجهة الغد أهمية كبيرة، حيث تعتبر بمثابة فرصة أخيرة لكل فريق للبقاء في صراع التأهل.
الفوز سيُبقي آمال الفريقين حية ويمنح دفعة معنوية هائلة قبل الجولة الأخيرة، بينما الخسارة قد تقضي نظرياً على فرص التأهل، خاصة مع قوة منافسيهما في المجموعة وهم الجزائر وبوركينا فاسو.
وإذا نجح أي من الفريقين في الفوز، سيصبح قادراً على المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدور الـ 16.
التقى المنتخبان في مباراتين سابقتين وفاز فيهما منتخب غينيا الاستوائية، ويسعى المنتخب السوداني لكسر النتائج السابقة، وتحقيق أول فوز له أمام منافسه، بينما تأمل غينيا الاستوائية في الاستمرار في تفوّقها على المنتخب السوداني.
من الناحية الفنية، من المتوقع أن يعتمد المنتخب السوداني على تعزيز الوسط وربط الدفاع بالهجوم بشكل أفضل، مما ظهر في مباراته الأولى، مع محاولة استغلال أي فرصة هجومية قد تتاح له.
بينما يحاول منتخب غينيا الاستوائية استثمار خبرة لاعبيه في الضغط على الدفاع السوداني واستغلال أي ضعف في التنظيم، خصوصاً في الدقائق الأولى من المباراة. وتُعتبر السرعة في الأطراف والتحولات الدفاعية والهجومية السريعة من أبرز العوامل التي قد تُحدد هوية الفائز في اللقاء، إلى جانب القدرة على تحمل الضغط النفسي الذي يفرضه الخطر المحدق بفقدان فرصة التأهل مبكراً.
ويتطلع المنتخب السوداني إلى تحقيق الفوز وإعادة توازنه في المجموعة بعد الهزيمة الثقيلة، في حين تعتمد غينيا الاستوائية على استغلال قدراتها البدنية والفنية لتأكيد حضورها في المنافسة، مع العِلم أن أي نتيجة غير الفوز لن تضمن لهما البقاء ضمن دائرة المنافسة بشكل مريح.
تظل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ يمكن أن تتحول التفاصيل الصغيرة مثل استغلال الفرص المبكرة أو الأخطاء الدفاعية إلى عامل حاسم في تحديد الفائز.
كما أن القدرة على ضبط الإيقاع وإدارة الكرة بشكل فعال ستكون من العوامل الرئيسية لتحقيق نتيجة إيجابية.

