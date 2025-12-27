الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هالاند يردّ على جوارديولا بصورة «الميزان»!

هالاند يردّ على جوارديولا بصورة «الميزان»!
27 ديسمبر 2025 13:53

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

نشر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صورةً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها واقفاً على ميزان الوزن، مرفقاً إياها بعبارة مقتضبة «كل شيء على ما يرام»، في رسالة مباشرة تعقيباً على تحذير مدربه بيب جوارديولا بشأن الالتزام الصارم بالجاهزية البدنية خلال فترة أعياد الميلاد.
وشدّد جوارديولا في تصريحات سابقة على أنه سيتحقق بنفسه من أوزان لاعبيه في 25 ديسمبر، مؤكداً أن أي لاعب يصل بزيادة تصل إلى ثلاثة كيلوجرامات لن يكون ضمن بعثة الفريق المتجهة لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، وقال المدرب الإسباني بلهجة حاسمة: «يمكنهم الأكل في عيد الميلاد، لكن يجب أن يكونوا جاهزين، إذا وصل لاعب مثالي بثلاثة كيلوجرامات إضافية، لن يسافر معنا».
وتأتي رسالة هالاند المصورة، لتؤكد التزامه بتعليمات الجهاز الفني، خاصة مع اقتراب مواجهة مهمة في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي، حيث يدخل مانشستر سيتي اللقاء، وهو في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، خلف أرسنال بفارق نقطتين، وبحالة فنية جيدة.
ويعكس موقف جوارديولا فلسفته الصارمة في إدارة الفريق، القائمة على الانضباط البدني قبل أي اعتبار آخر، فيما يبعث هالاند برسالة طمأنة للجماهير بأن جاهزيته لا تقبل الجدل، حتى في أكثر فترات الموسم حساسية.

