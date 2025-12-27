الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدافع الجزائر يساند قرار «الكاف» ومعجب بملاعب المغرب

مدافع الجزائر يساند قرار «الكاف» ومعجب بملاعب المغرب
27 ديسمبر 2025 15:22

 
الجزائر (د ب أ)

أعرب عيسى ماندي، مدافع منتخب الجزائر لكرم القدم، عن تأييده لقرار تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا كل أربعة أعوام، مؤكداً على جودة الملاعب التي تستضيف مباريات النسخة الحالية من البطولة التي تستضيفها المغرب.
وقال ماندي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو، المقررة الأحد، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة: «كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات، هذا أمر جيد، إقامتها كل سنتين أمر متكرّر بعض الشيء، إقامتها كل أربع سنوات، مثل بطولات كأس العالم أوأوروبا أو أميركا الجنوبية، أمر منطقي تماماً، سيتم استبدالها ببطولة دوري، وأعتقد أن هذا أمر جيد للقارة الأفريقية».
من جهة أخرى، أبرز، ماندي، التنظيم الجيد للبطولة المقامة في المغرب، مشدداً على جودة الملاعب والمنشآت المُسّخرة لهذا الغرض.
إلى ذلك، أشاد مدافع نادي ليل الفرنسي، بمستوى زميله رياض محرز، ومضى يقول: «رياض، كما رأى الجميع، لاعب كبير آخر. إنه زعيمنا وقائدنا، هو مَنْ سيحمل الفريق على كتفيه، يتحمل المسؤولية، كما عهدناه دائماً، بدأ بداية موفقة في بطولة كأس الأمم الأفريقية هذه، ويعمل بجد كبير للوصول إلى المستوى الذي أظهره أمام السودان».
ودعا ماندي، إلى عدم التفكير في الماضي، بل النظر إلى الأمام والتطلع إلى المستقبل، لتواجد لاعبين جدد ومدرب جديد، والمنتخب يضم مزيجاً بين الشبان ولاعبي الخبرة، نعمل كل يوم ونتحدث حتى نمنح الثقة للجميع، إنها سادس نسخة أشارك بها، لذلك، أعرف كيف أخوض هذه المنافسة، والشبان الذين التحقوا بالمنتخب يتجاوبون معنا، وهذا ما جعل الأمور سهلة، وأن تواجد الجماهير الجزائرية بقوة سيدفع جميع مكونات المنتخب للعمل بكل جهد من أجل إسعادهم وإسعاد كل الشعب الجزائري، لافتاً إلى جاهزية الفريق لمواجهة بوركينا فاسو بعد تصحيح النقائص التي ظهرت في مباراة السودان.

 

المغرب
كأس أمم أفريقيا
الجزائر
بوركينا فاسو
