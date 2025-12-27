الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نهائي مبكر» بين كوت ديفوار والكاميرون في كأس أفريقيا

«نهائي مبكر» بين كوت ديفوار والكاميرون في كأس أفريقيا
27 ديسمبر 2025 15:26

 
الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب أنجولا يطالب لاعبيه بالتركيز للفوز على مصر في كأس أفريقيا
موزمبيق.. الفوز الأول في كأس أفريقيا بعد 17 محاولة!


بصفته نهائياً مبكراً بين قطبين من أقطاب القارة السمراء، يترقب جمهور كرة القدم في مراكش مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين كوت ديفوار (الأفيال) والكاميرون (الأسود غير المروضة) الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.
وتكتسب المباراة طابعاً مصيرياً كونها تجمع بين منتخب الأفيال، حامل اللقب الطامح لتأكيد جدارته، وبين منتخب «الأسود غير المروضة» الذي يسعى لاستعادة بريقه التاريخي بلقب سادس.
ويملك المنتخبان ثلاث نقاط في رصيدهما، مما يعني أن الفائز في هذا الصدام سيضمن رسمياً مكاناً في دور الستة عشر، ويقطع خطوة واسعة نحو تصدر المجموعة وتجنب المواجهات المعقدة في الأدوار الإقصائية.
بدأ المنتخب الإيفواري رحلة الدفاع عن لقبه بهدوء وثقة، محققاً فوزاً استراتيجياً على موزمبيق بهدف وقعه الموهوب أماد ديالو، نجم مانشستر يونايتد، الذي أثبت أنه بات ركيزة أساسية في هجوم «الأفيال».
وتحت قيادة المدرب إيميرسي فاي، ظهر الفريق الإيفواري بهوية تكتيكية واضحة تعتمد على الاستحواذ المنظم والسيطرة على إيقاع اللعب من خلال ثلاثي وسط يمتلك خبرات دولية هائلة يتقدمهم فرانك كيسي وإبراهيم سانجاري، بالإضافة إلى عودة جان ميشيل سيري للتشكيل الأساسي الذي منح الفريق توازناً دفاعياً ملحوظاً على حساب سيكو فوفانا. هذا الاستقرار الفني جعل منتخب كوت ديفوار مرشحاً فوق العادة، ليس فقط لتجاوز عقبة الكاميرون، بل ولتكرار إنجاز المنتخب المصري في عام 2010 بالحفاظ على اللقب القاري، خاصة في ظل أرقام مرعبة سجلها الفريق في مبارياته الأخيرة بتسجيله 13 هدفاً واستقباله هدفا واحدا فقط في ست مواجهات.
على الجانب الآخر، تدخل الكاميرون اللقاء وهي تدرك أن تجاوز كوت ديفوار يتطلب انضباطاً تكتيكياً استثنائياً، فالفريق الذي يقوده ديفيد باجو نجح في كسب الرهان الأول أمام الجابون بهدف تاريخي للمهاجم كارل إيتا إيونج، والذي صنف ثاني أسرع هدف في تاريخ الكاميرون في نهائيات أمم أفريقيا.
وجاء هذا الانتصار ليوفر دفعة معنوية في توقيت مثالي بعد فترة من النتائج المتذبذبة، حيث حقق الفريق الكاميروني في آخر ست مواجهات له ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً وتلقى هزيمتين، مسجلاً ستة أهداف ومستقبلاً هدفين فقط.
وتضمنت هذه المسيرة انتصارات لافتة في تصفيات كأس العالم على كل من إسواتيني وموريشيوس، لكنها شهدت أيضاً تعثراً في الملحق الفاصل أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر الماضي.
ورغم غياب أسماء ثقيلة مثل فينسنت أبو بكر وأندريه أونانا، إلا أن الكاميرون أظهرت روحا جماعية عالية، حيث تولى الحارس ديفيز إيباسي دور القيادة الميدانية بجدارة. ويعتمد باجو بشكل أساسي على القوة البدنية لكارلوس باليبا في خط الوسط، وعلى مهارة برايان مبيومو في صناعة اللعب، وهو ما يضع دفاع الأفيال في حالة تأهب لصد التحولات الهجومية الخاطفة التي يتقنها الأسود غير المروضة.
تاريخياً، تحمل مواجهات المنتخبين إرثاً كبيراً من الندية، وفي 21 لقاءً سابقاً، تتفوق كوت ديفوار بعشرة انتصارات مقابل تسعة للكاميرون، مع أفضلية واضحة للأفيال في الآونة الأخيرة حيث لم يتذوقوا طعم الهزيمة في آخر خمس مواجهات مباشرة، ومع ذلك، يواجه الهجوم الإيفواري تحدياً خاصاً يتعلق بفعالية ويلفريد زاها، الذي خيب الآمال في اللقاء الافتتاحي وفشل في هز الشباك، مما يفتح الباب أمام احتمالات مشاركة أومار دياكيتي أو فاكون بايو بصفة أساسية لضمان استغلال أنصاف الفرص أمام الدفاع الكاميروني المنظم.

المغرب
كأس أفريقيا
كوت ديفوار
الكاميرون
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
الرياضة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
اليوم 21:02
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©