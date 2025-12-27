مدرب الجزائر يحذّر من قوة بوركينا فاسو



الجزائر (د ب أ)



اعترف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بقوة منتخب بوركينا فاسو، وذلك قبل مواجهته الأحد، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

وتتصدر الجزائر المجموعة بفارق الأهداف أمام بوركينافاسو، مستفيدة من فوزها على السودان 3 - صفر، فيما تغلّب منتخب بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية بصعوبة بالغة 2 - 1، في الجولة الأولى.

وقال بيتكوفيتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «المباراة الأولى دائماً ما تكون غير متوقعة، لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور، لاحظنا بعض الأمور، وواجهنا صعوبات، لكننا عشنا أيضاً لحظات جيدة، في النهاية، كان الأهم هو الفوز في هذه المباراة الأولى والانطلاق في المنافسة بقوة».

وأشار بيتكوفيتش، إلى عدم وجود فروق واضحة بين المنتخبات المشاركة، وأضاف: «كانت الجولة الأولى مشابهة إلى حدٍّ كبير لجولة مبارياتنا، تباينت مجريات المباريات بين الفرق المرشحة للفوز، وتلك التي سعت لتقديم أداء جيد، لم تكن أي مباراة سهلة، ولم يسيطر أي فريق سيطرة تامة، لكن في النهاية، في هذه الجولة الأولى، صنعت جودة الفرق الفارق، وتمكّنت من تحقيق الفوز رغم الصعوبات، وهذا ما حدث معنا أيضاً».

وتابع: «أقول دائماً، المباراة التالية دائماً أصعب، لذلك نتوقع أن يكون منتخب بوركينا فاسو منافساً قوياً، وأحد المرشحين للفوز في مجموعتنا، ستكون بالتأكيد مباراة حاسمة للتأهل إلى الدور الثاني، إنهم فريق متماسك ومنظّم، يُظهرون على أرض الملعب ما يطمحون إليه بروح معنوية عالية، كما يتضح من هدفيهم المتأخرين (أمام غينيا الاستوائية). ستكون مباراة صعبة، لكنني أثق بفريقي وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وإقناع الجميع».

وكشف بيتكوفيتش، عن أهمية تحديد نقاط الضعف بسرعة لتصحيح الأخطاء المسجلة في المباراة الأولى أمام السودان.

وقال: «الأهم هو إدراك المشاكل، وقد حاولنا القيام بذلك، حدّدنا بعض الصعوبات، وعملنا عليها جماعياً، ونجحنا في نقلها إلى الفريق، يجب أن تظهر النتائج على أرض الملعب، لكنني مقتنع بأننا شاركنا الدروس المستفادة من المباراة الأولى مع اللاعبين».

وعاد للحديث عن منتخب بوركينافايو ووصفه بـ «الفريق المتمرس الذي يصعب اختراقه ويضم لاعبين مميزين بدنياً وذهنياً يلعبون معاً منذ فترة طويلة، ويتمتعون بشخصية قوية، ويمتلكون نقاط قوة».

لكنه لفت إلى أن الخصوصيات التي يمتلكها منتخب بوركينافاسو تُجبر فريقه على التركيز على نفسه طوال التسعين دقيقة وإظهار قيمه ووجوده.

وشدّد بيتكوفيتش على أهمية فرض هوية فريقه في بطولة صعبة مثل كأس الأمم الأفريقية، وقال: «منذ البداية، سعيت إلى غرس حماستي الخاصة في فريقي، في هذه البطولة، هذا أمر جوهري، لأننا لا نستطيع التكيف مع المنافس كل ثلاثة أيام، إن امتلاك مبادئنا الخاصة في اللعب والتنظيم يُسهل علينا خوض المباريات، مع احترامنا الدائم للمنافس».