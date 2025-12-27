«دبابات البينتبول».. مغامرة الألوان في «قرية ليوا»



تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تواصل فعاليات «مهرجان ليوا الدولي» استقطاب الزوّار من مختلف الأعمار والجنسيات، عبر باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المبتكرة في «قرية ليوا» - القلب النابض للمهرجان - ومن بينها مغامرة «دبابات البينتبول المصغّرة»، التي برزت واحدة من أكثر التجارب حماساً وتشويقاً، لما تحمله من روح التحدي والعمل الجماعي، وما تضيفه من أجواء مليئة بالمرح تجمع الأصدقاء والعائلات في تجربة استثنائية.

تُعد مغامرة «دبابات البينتبول المصغّرة»، من الفعاليات المستحدثة في «قرية ليوا»، حيث تقام للمرة الأولى، وُصممت خصيصاً لتقديم مفهوم جديد ومبتكر للعبة البينتبول الشهيرة، وبأسلوب مختلف يعتمد على قيادة دبابات مصغّرة داخل ساحة لعب متكاملة، وأُقيمت الفعالية في مساحة خارجية مخصّصة قرب «قرية ليوا»، بما يضمن حرية الحركة واتساع رقعة التحدي، ويمنح المشاركين شعوراً واقعياً بأجواء المنافسة.



اعتمد منظمو الفعالية على أحدث التقنيات في تصميم الدبابات وساحة المعركة، مع مراعاة أدق التفاصيل التي تعزّز تجربة اللعب، بدءاً من التخطيط البصري للساحة، وصولاً إلى أنظمة التشغيل والتحكم، كما تم الالتزام بأعلى معايير الحماية والأمان، لضمان تجربة آمنة وممتعة في الوقت نفسه، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة في الفعاليات الترفيهية الكبرى.

ويرتدي المتسابقون أزياء خاصة وأقنعة واقية مصممة لحمايتهم من كرات الألوان، ما يسمح لهم بالاستمتاع بالمغامرة من دون مخاطر، والانغماس الكامل في أجواء اللعب. وتنطلق المغامرة التي تعتمد على الاستراتيجية والمناورة، بمشاركة عدد من الفرق، حيث يتولى كل لاعب قيادة إحدى الدبابات المصغّرة المرقّمة، ليدخل مع زملائه في الفريق تحدياً مليئاً بالحماس داخل ساحة معركة ملونة تحاكي أجواء الألعاب التكتيكية. ويتطلب التحدي قدراً عالياً من التركيز، وسرعة اتخاذ القرار، والتنسيق الجماعي، ما يعزّز روح الفريق ويجعل التجربة أكثر تفاعلية وتشويقاً.



وتعكس مغامرة «دبابات البينتبول المصغّرة»، توجّه «مهرجان ليوا الدولي» نحو تقديم تجارب نوعية مبتكرة تواكب تطلعات الجمهور، وتُسهم في تعزيز مكانة المهرجان و«قرية ليوا»، وجهة ترفيهية متكاملة، تجمع بين الابتكار، الحماس، ومتعة المغامرة في قلب الكثبان الرملية الذهبية في صحراء ليوا.

وأكدت نورة محمد المريخي، من فريق «قرية ليوا»، أن القرية تمنح زوّارها فرصة للاستمتاع بعدد ممن الفعاليات الترفيهية المبتكرة وباقة من الأنشطة التفاعلية المتنوعة التي تجمع العائلات والأصدقاء ضمن أجواء من المتعة والمرح وسط الكثبان الذهبية.

ولفتت إلى أن «مهرجان ليوا الدولي» يحرص على توفير تجربة غامرة لعشاق المغامرة ومحبي رياضة السيارات والدراجات الصحراوية، لعيش أجل اللحظات عبر برنامج حافل بالأنشطة المتميزة، ونوّهت إلى القرية صُممت لإبراز توجه المهرجان، في تقديم تجارب استثنائية وعروض فنية وثقافية وورش إبداعية، تلبّي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار.