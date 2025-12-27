إيفيتش يُسلح العين بعقلية الفوز والمفاجأة التكتيكية أمام النصر



معتز الشامي (أبوظبي)



يستعد العين لخوض مواجهة مثيرة وجديدة أمام النصر، في «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم الأحد، وهو اللقاء الذي يحمل الرقم 33 في عصر الاحتراف.

وتُعد المباراة محمّلة بالدوافع والطموحات المختلفة، مثل عادة لقاءات الفريقين التي لا تخلو من الندية والحسابات الخاصة، والثالثة التي تجمع بين الفريقين منذ مطلع ديسمبر، حيث التقيا مرتين في ذهاب وإياب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وفاز «الزعيم» بثلاثية في الذهاب على الملعب نفسه، بينما خسر في ملعبه بهدفين، ليتأهل لنهائي البطولة، وبالتالي تكون رغبة التعويض كبيرة في معقل «العميد»، فضلاً عن رغبة «البنفسج» في العودة بنتيجة إيجابية تضمن له الفوز والاستمرار في الصدارة.

يدخل العين المباراة بعقلية مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي يُخطط إلى عنصر المفاجأة عبر بعض التغييرات التكتيكية، وتعديل مراكز عدد من اللاعبين، في محاولة لمباغتة النصر مبكراً، معتمداً على التنوع الهجومي والقدرة على التحول السريع بين الدفاع والهجوم.

وحذّر إيفيتش لاعبيه بوضوح من خطورة النصر على أرضه ووسط جماهيره، كما شدّد على ضرورة القتال والالتزام الذهني طوال المباراة، مؤكداً أن أي تهاون قد يمنح المنافس فرصة العودة، وقال إن فريقه يدخل اللقاء بدرجة عالية من الجاهزية والتركيز، مشيراً إلى أن الحفاظ على الصدارة يتطلب عقلية تنافسية قوية وعملاً متواصلاً داخل الملعب.

وأضاف: «التدريبات الأخيرة عكست جاهزية اللاعبين الفنية والذهنية، خاصة في ظل تكرار المواجهات خلال فترة قصيرة»، مؤكداً أن اللقاء لن يكون سهلاً على أي طرف، وأن الرغبة في الفوز ستكون العامل الحاسم.

وعلى صعيد التاريخ، جمعت الفريقين 32 مواجهة في دوري المحترفين، يتفوق خلالها العين بـ21 انتصاراً مقابل 8 انتصارات للنصر، فيما حضر التعادل في 3 مباريات فقط، ويُعد العين أكثر فريق حقق الفوز على النصر في تاريخ المسابقة، كما أن آخر 16 مواجهة بينهما لم تنته بالتعادل، حيث فاز العين في 12 مباراة مقابل 4 انتصارات للنصر.

ويملك العين أفضلية تهديفية واضحة، بعدما سجل 60 هدفاً في شباك النصر مقابل 30 هدفاً للنصر، بينما يتصدر ماركوس بيرج قائمة هدافي مواجهات الفريقين بـ 6 أهداف، يليه كودجو لابا وأسامواه جيان بـ 4 أهداف لكل منهما.

كما يتصدر لابا هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» في عام 2025 برصيد 17 هدفاً، في وقت يُعد فيه العين الأكثر تسجيلاً من الكرات الثابتة هذا الموسم بـ 8 أهداف.

وهي المعطيات التي تضعنا أمام مواجهة جديدة تُضاف إلى سجل تاريخي حافل، يدخلها الزعيم بالأرقام والثقة، بينما يراهن النصر على الأرض والجمهور لقلب المعادلة.