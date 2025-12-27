الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رئيس الاتحاد الآسيوي يحضر كأس آسيا للشراع بالحمرية

رئيس الاتحاد الآسيوي يحضر كأس آسيا للشراع بالحمرية
27 ديسمبر 2025 17:49

 
علي معالي (أبوظبي)

شهد مالاف شروف، رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع، منافسات ثالث أيام كأس آسيا للشراع الحديث للشباب، التي انطلقت الأربعاء الماضي، وتستمر إلى 30 ديسمبر الجاري، وينظمها نادي الحمرية، بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، في مركز الحمرية الدولي للشراع.
وكان في استقبال رئيس الاتحاد الآسيوي، حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور محمد عبد الله حارب، نائب رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومحمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد.
أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي، عن سعادته بحضور الحدث القاري، مشيداً بجهود نادي الحمرية، في التنظيم المتميز لكأس آسيا، من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية لتطوير المواهب الآسيوية الشابة في رياضة الشراع.
من جانبه، أكد محمد عبد الله حارب أهمية احتضان الإمارات بشكل عام ونادي الحمرية على وجه الخصوص للحدث القاري، ودور ذلك في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضات البحرية، وتطوير المستوى الفني للاعبي المنتخب الوطني. 
يذكر أن منافسات كأس آسيا للشراع الحديث، تشهد مجموعة من الفعاليات المصاحبة الثقافية والمجتمعية، المخصصة لأهالي المنطقة وجمهور وزوار الكأس القارية، بما يعكس الدور المجتمعي لنادي الحمرية.

الإمارات
الحمرية
الشراع الحديث
