واتسون وبيسلي يحققان «ثنائية» بمضمار جبل علي



عصام السيد (دبي)



حقق كل من المدرب دووج واتسون، والفارس كونور بيسلي «ثنائية» في مهرجان سباقات رأس السنة الجديدة، الذي أقيم اليوم السبت، ضمن فعاليات السباق الخامس لمضمار جبل علي، بمشاركة 81 من الخيول المهجنة الأصيلة، والخيول العربية الأصيلة، وبلغت جوائزه 592 ألف درهم برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة بالدولة.

واستهل «أف موصلة» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو، الفوز بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، على لقب كأس بورشه وجوائزه 50 ألف درهم.

وظفر «سيروكو ويندز» لأبوبكر إقدورا، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن، بلقب الشعفار للاستثمار في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 72 ألف درهم.

وتُوج «كافو» لمنتجع عادل، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة كونور بيسلي، بلقب جلورياس ساترداي ستيكس ـ سباق داعم، في الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1400 متر «تكافؤ» للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 120 ألف درهم.

ونال «مستر هايرو» لعبد الله المنصوري، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية»، لقب دوت ويذ داعم ستيكس، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر السنتين، وعمر ثلاث سنوات فقط، وجوائزه 72 ألف درهم.

وحصد «تروث إكسبليند» لأرداك ساريسكاييف وبختيار بايزاكوف، بإشراف دووج واتسون، وقيادة أوسكار شافيز، لقب سباق احتفالات رأس السنة الجديدة ـ سباق داعم، في الشوط الخامس لمسافة (1950 متر تكافؤ) للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 120 ألف درهم.

ومنح «أرلان» لميركهات بليجنوف، بقيادة باتريك دوبس الثنائية، للمدرب دووج واتسون، حين خطف لقب بنك دبي التجاري في الشوط السادس لمسافة 1950 متراً للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 86 ألف درهم.

وفاز «اليوسيف تريفور» لهوبس ريسنج، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، بلقب الرضا للتأمين في الشوط السابع لمسافة 1800 متر، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 72 ألف درهم.