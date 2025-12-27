شرقي يقود مانشستر سيتي إلى صدارة «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)



عزّز الفرنسي ريان شرقي حظوظ مانشستر سيتي في سباقه نحو لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهدف وتمريرة حاسمة، خلال الفوز على مضيفه نوتنجهام فوريست 2-1.

وتجاوز فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا اختباراً صعباً، ليعتلي الصدارة بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستقبل برايتون التاسع وبمقدوره استعادة المركز الأول.

وأظهر السيتي وجهين مختلفين، بلا خطورة ومتراجع في الشوط الأول، ثم مهيمن ومهدد في الثاني.

صنع الجزائري الأصل البالغ 22 عاماً والقادم من ليون الصيف الماضي، الهدف الأول للهولندي تيجاني رايندرس (48) على ملعب سيتي جراوند، ثم أطلق تسديدة قوية مسجلاً هدف الفوز المتأخر (83)، بعد أن أدرك أوماري هاتشينسون التعادل بتسجيله أول أهدافه مع فوريست (54)، وحقق السيتي ثمانية انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بينها ستة في الدوري.