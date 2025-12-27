الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بنين تكتب التاريخ بـ «الفوز الأول» في كأس أفريقيا!

بنين تكتب التاريخ بـ «الفوز الأول» في كأس أفريقيا!
27 ديسمبر 2025 19:23

 
الرباط (أ ف ب)

حققت بنين أول فوز في تاريخ مشاركاتها في كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، بتغلبها على بوتسوانا 1-0، في الرباط.
وكانت بنين شاركت أربع مرات في النهائيات، لكنها لم تفز في أي من مبارياتها الـ14 (5 تعادلات و9 خسارات).
على الملعب الأولمبي في الرباط، سجل هدف الفوز لبنين، المصنفة 92 عالمياً، المدافع يوهان روش (28).
ورفعت بنين رصيدها إلى ثلاث نقاط من مباراتين في المجموعة الرابعة التي تشهد مباراة قمة بين السنغال والكونغو الديموقراطية في طنجة، معززة آمالها بالتأهل إلى دور الـ16.
افتتحت مشوارها بالخسارة أمام الكونغو الديموقراطية 0-1، فيما خسرت بوتسوانا أمام السنغال 0-3 وباتت نظرياً خارج الحسابات.

