عقوبة إضافية على الجيش الملكي بعد أحداث مباراة الأهلي



الرباط (د ب أ)



أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، زيادة العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» بسبب أحداث مباراته أمام الأهلي المصري، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تعادل الفريقان بنتيجة 1 - 1 على ملعب «مولاي الحسن» بالعاصمة المغربية الرباط في 28 نوفمبر، ضمن منافسات دور المجموعات.

أوضح النادي المغربي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك) أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي قررت رفع عقوبة وقف التنفيذ بشأن حرمان الفريق من جماهيره لمباراة واحدة في المسابقات القارية، الصادرة بتاريخ 17 أبريل الماضي.

وأضاف البيان الصادر اليوم السبت أنه وفقاً لهذا القرار، سيحرم الجيش الملكي من جماهيره في ثلاث مباريات بالمسابقات القارية.

ونوه الجيش الملكي أيضاً أنه بصدد انتظار قرار كاف بشأن الاستئناف المقدم من النادي ضد العقوبات الصادرة بحقه مؤخراً.

وكان النادي المغربي أعلن يوم الخميس الماضي أن «كاف» عاقبه بخوض مباراتين من دون جمهور في البطولات الأفريقية إضافة إلى تغريمه 100 ألف دولار أميركي بسبب إلقاء المقذوفات على أرض الملعب، منها آلة حادة تهدد سلامة اللاعبين والحكام.